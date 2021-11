Arbeiten zum Breitbandanschluss beginnen - Schulstraße zum Teil für Verkehr gesperrt

Heddesheim. Die Arbeiten zum Breitbandanschluss der Hans-Thoma-Schule in Heddesheim beginnen am Montag, 15. November. Wie Bauamtsleiter Jürgen Beck auf Nachfrage erklärte, wird dafür nur der Teilbereich zwischen Unterdorfstraße und Schule für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Schülerinnen und Schüler können die Schule auch weiterhin über diesen Teil der Straße erreichen. Die eigentlichen Arbeiten erfolgten vorwiegend im Bereich des südlichen Gehwegs. Die Sperrung soll bis zum 23. Dezember dauern. Direkte Anlieger der Schulstraße erhalten im Zuge der Arbeiten die Gelegenheit, ihre Häuser an das Glasfasernetz für schnelles Internet anschließen zu lassen.

