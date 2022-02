Als Kind Gottes voller Zuversicht

Die Kisten sind gepackt, einige Möbel schon auf dem Weg nach Norden, das elterliche Anwesen in der Bahnhofstraße ist verkauft. Jutta Christophel, ein Heddesheimer „Urgestein“, verlässt ihre Heimatgemeinde und zieht im März nach Hamburg. Mit der 67-Jährigen verliert auch die Katholische Kirchengemeinde eine ihrer tragenden Säulen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jutta Christophel war nicht nur seit 2005 Mitglied im Pfarrgemeinderat, seit 1999 Kommunionhelferin und Lektorin, sondern auch seit sieben Jahren Sprecherin des Gemeindeteams. Ob Ökumene, Liturgie-, Bildungs- oder Caritas-Ausschuss, bei der Organisation von Krankengottesdiensten im Haus am Seeweg, bei der Ausrichtung der Feiern zu Himmelfahrt und Fronleichnam, bei der Mitgestaltung von Patrozinium und anderen Gottesdiensten, wenn sie im Ehrenamt gebraucht wurde, war sie mit vollem Engagement zur Stelle.

Jutta Christophel (67) in der Kirche St. Remigius. Im März verlässt sie Heddesheim und zieht nach Hamburg. © Martin Tangl

Dass sie als Frau Wortgottesdiensten leiten durfte, freue sie ganz besonders. Aber auch die Ökumene liege ihr am Herzen, sagt sie im Gespräch mit dieser Redaktion und berichtet: „Das funktioniert in Heddesheim ganz toll, auch wegen der beiden evangelischen Pfarrer Franziska Stoellger und Dierk Rafflewski und unserem Priester Matthias Stößer sowie Diakon Tomas Knapp.“ Gerade die Hauptamtlichen müssten bei der Ökumene mitmachen, offen sein, sonst klappe das nicht mit der Gemeinschaft der Religionen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Entscheidung, zusammen mit meiner jüngeren Schwester Martina und ihrem Mann nach Hamburg zu ziehen, ist mir nicht leicht gefallen“, versichert die medizinisch-technische Assistentin (MTA) im Ruhestand. Sie sei doch sehr heimatverbunden. 1954 im Theresienkrankenhaus in Mannheim geboren, aufgewachsen mit ihren Geschwistern in der alteingesessenen Familie des 2019 verstorbenen Heddesheimer Landwirts, CDU-Gemeinderats und Ehrenbürgers Karl Heinz Christophel, habe sie im Ort viele Freunde – und natürlich seit Kommunion und Firmung und ab 1998 aktiv eine sehr enge Beziehung zur katholischen Kirchengemeinde. „Und ich werde auch all diese Kontakte künftig nicht abbrechen. Doch Familie geht vor“, erklärt sie.

„Meine Schwester und mein Schwager wollen zurück nach Hamburg, wo sie 20 Jahre gelebt haben, ehe sie 2009 aus beruflichen Gründen nach hierher gezogen sind. Auch ihre Tochter, meine Nichte, ist in der Hansestadt geboren und wohnt dort. Und gerade zu ihr habe ich eine ganz besonders enge Beziehung“, begründet Jutta Christophel ihren Abschied aus Heddesheim. Die Metropole an der Waterkant sei ihr also nicht fremd. Außerdem sei Hamburg ja nicht aus der Welt, nur viereinhalb Stunden mit dem Zug bis Mannheim.

Einer ihrer Leitsprüche stammt von Franz von Assisi: „Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, das Unabänderliche zu ertragen, und die Weisheit, zwischen diesen beiden Dingen die rechte Unterscheidung zu treffen!“ „Ja, der Glaube hilft mir bei vielen Dingen“, betont Jutta Christophel. Und da mache ihr es die Institution Kirche, patriarchisch geprägt vom Papst und den Bischöfen, von Kirchenrecht und vielen Vorschriften, nicht immer leicht. „Was ich tue, muss ich aber vor meinem Gewissen verantworten können, morgens in den Spiegel gucken können“, erklärt die engagierte Christin. Beeindruckt hat sie ein Interview mit dem Ludwigshafener Priester Geiger jüngst in Verbindung zu den Missbrauchsskandalen im „MM“. Mit den Worten „es ist nicht die Kirche von Kardinal Marx, Papst Benedikt oder Papst Franziskus, sondern die Kirche Jesu Christi“, habe ihr Geiger aus der Seele gesprochen. „Und ich bin durch die Taufe ein Kind Gottes“, sagt sie. Das verleihe ihr Hoffnung und Zuversicht.

Eigens ein Abschiedsgottesdienst

Am 20. Februar wird Jutta Christophel mit einem Gottesdienst in St. Remigius offiziell verabschiedet. „Sie hinterlässt eine große Lücke, auch im Vorstand der Seelsorgeeinheit Heddesheim/Ladenburg. Jutta hat sich außerdem seit ihrem Ruhestand als Sprecherin und Organisatorin voll für das Gemeindeteam eingesetzt und es geprägt“, würdigt Petrus van Nunen, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, das Engagement der 67-Jährigen. Besonders bei der Umsetzung der Zukunftsperspektiven der Katholischen Kirche in der Region, der Verschmelzung der Kirchengemeinden zwischen Hemsbach und Dossenheim mit Ladenburg und Heddesheim zu einer gemeinsamen Seelsorgeeinheit bis 2025, werde Christophel fehlen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3