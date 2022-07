Acht Teams auf Augenhöhe

Heddesheim. Die Handballerinnen stehen beim B&K Cup der SG Heddesheim zwar etwas im Schatten der Männer-Konkurrenz, die immerhin mit drei Drittligisten schon seit Freitagabend aufwartet (wir haben berichtet), aber dafür verspricht das ausgeglichene Teilnehmerfeld bei den Frauen mehr Spannung um den Turniersieg.

Das Badenliga-Team der Gastgeberinnen bekommt es in der Gruppe zwei mit den beiden Oberligisten TV Wörth und TSG Haßloch sowie dem Landesligisten HSG Meißenheim zu tun. In der Gruppe eins sind mit VTV Mundenheim und dem TSV Birkenau ebenfalls zwei Oberligisten am Ball, hinzu kommen mit der SG Nußloch und der HG Oftersheim/Schwetzingen zwei ambitionierte Badenligisten. Entsprechend scheint völlig offen, wer sich in den am Samstag um 12 Uhr beginnenden und am Sonntag um 13 Uhr endenden Gruppenspielen für die Zwischenrunde und schließlich das Finale (16.40 Uhr) in der Nordbadenhalle qualifizieren wird. me