Achim Weitz bei Bürgermeisterwahl in Heddesheim vorn

Heddesheim. Wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale laufen die ersten Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in Heddesheim ein. Im Bürgerhaus werden die Stimmen aus den 13 Wahlbezirken sukzessive an der Leinwand präsentiert. Nach der Auszählung in sechs Bezirken liegt aktuell Achim Weitz mit 40,3 Prozent vorn, gefolgt von Daniel Gerstner (26,8 Prozent) und Jens Römer von den Grünen (17,6 Prozent). Der Parteilose Norbert Hölscher (8,9 Prozent). Damit zeichnet sich erwartungsgemäß ab, dass keiner der Bewerber auf Anhieb die erforderliche absolute Mehrheit erhält. Deshalb werden die Heddesheimer in drei Wochen erneut an die Urnen gerufen.

