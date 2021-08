Abschalten vom Alltag

Gesundheit, Entspannung und innere Ruhe: Auf diese Themen zielen die Kurse und Anwendungen von „Akasha-Phoenix – Lebensberatung der besonderen Art“ von Mario Münzer. Der zertifizierte Entspannungstrainer und Meditationslehrer, vielen von der Volkshochschule Heddesheim bekannt, eröffnet ab 4. September seine eigenen Räumen in der Bismarckstraße 1.

„Bisher hatten wir hier nur unser Büro“, erklärt der 35-Jährige: Mit „wir“ meint Münzer auch seinen Partner Nico Schilhabel, der seine Erfahrungen als Eventdienstleister in die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen einbringt.

Die eigenen Räume seien deshalb besonders wichtig, um mit verschiedenen Effekten wie Klang, Musik, Licht oder auch Düften arbeiten zu können, führt Münzer aus. Sein neuestes, selbst entwickeltes Angebot heißt „Stars an Sound“: Eine Tiefenentspannung unter einem Sternenhimmel, den ein spezieller Projektor erzeugt. Die Teilnehmer lauschen dabei besonderen Frequenzen, die auf Körper und Geist wirken und bei der Entspannung helfen sollen. „Wenn man in die Sterne schaut, vergisst man den Alltag“, sagt der Meditationscoach und ergänzt: „Mir ist es wichtig, den Menschen zu zeigen, dass Meditation nichts Spirituelles ist, sondern Techniken, die ich im Alltag integrieren kann, um zur Ruhe zu kommen und Stress entgegenzutreten.“

Klang und heiße Steine

Neben Beratungen und Kursen bietet Akasha-Phoenix einen Wellnessbereich für Klang- und Hot-Stone-Massagen. „Wer möchte, kann unsere Leistungen auch individuell kombinieren“, sagt Münzer und nennt als Beispiel eine Massage unterm Sternenhimmel. In den kommenden Wochen werde zudem ein neuer Beamer installiert, so dass die Räume ab 2022 auch von Externen für Seminare oder Workshops gebucht werden können.

Nähere Infos zum Angebot gibt es auf der Homepage von Akasha-Phoenix, unter Telefon 06203/673 18 88 oder per E-Mail-Anfrage an info@akasha-phoenix.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nach Vereinbarung. agö