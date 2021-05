Abriss von Haus Bosch

Die Umgestaltung des Areals der ehemaligen Bäckerei Bosch an der Ecke Unterdorf-/Lissenstraße gehört zu den Zielen, die sich die Gemeinde innerhalb des Sanierungsgebiets Ortskern III gesteckt hat. In der Zeit von Juli bis Oktober sollen daher die alten Gebäude – Haus und angebaute Scheune – auf dem Grundstück Unterdorfstraße 37 abgerissen werden. Den Auftrag dafür soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 20. Mai, erteilen. Die Gemeinde plant, auf dem zusammen mit den angrenzenden Parkplatzflächen rund 1300 Quadratmeter großen Areal zusätzliche Stellplätze für den Ortskern zu schaffen. Auch die Einmündung in die Lissenstraße könnte in dem Zusammenhang neu gestaltet werden.

Zwischen August und November soll der Wirtschaftsweg von der Straßenheimer Straße in Richtung Viernheim saniert werden. Auch diesen Bauauftrag können die Räte am Donnerstag vergeben. Für das rund 1,4 Kilometer lange Teilstück liegt ein Angebot über 138 000 Euro vor. Vergeben werden sollen außerdem die Aufträge für zwei neue, große Fensterelemente in der Karl-Drais-Schule und für die Dachdeckerarbeiten am Bauhof. Dort wird, ebenfalls noch im Sommer, die alte Eindeckung ersetzt, bevor wie geplant eine Photovoltaikanlage installiert werden soll. agö

Info: Gemeinderat: Donnerstag, 20. Mai, 17 Uhr, Bürgerhaus