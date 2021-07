Das Nürnberger Museum im Koffer gastiert auf Einladung der Gemeindebücherei diesen Sommer wieder in Heddesheim. Am Montag, 2. August, reisen die jungen Museumsbesucher von 15 bis 17.30 Uhr nach Indonesien, in das Land der 17 000 Inseln und 130 aktiven Vulkane. Dort leben 240 Millionen Menschen, die 700 verschiedene Sprachen sprechen. Hauptsächlich sind es Moslems, aber auch Hindus, Buddhisten und Christen gehören dazu. Sie leben modern, schätzen und pflegen aber zugleich die Traditionen, wie etwa das Schattentheater. Wachsbatiken gehört zu den alten Handwerkstechniken, die unter anderem an dem Tag in Heddesheim ausprobiert werden können. „Abflug“ nach Indonesien ist an der Freizeithalle, Großsachsener Straße 35.

Das Programm richtet sich an Kinder ab acht Jahren, die Teilnahme kostet pro Person drei Euro. Karten sind im Vorverkauf bei der Gemeindebücherei Heddesheim erhältlich, Telefon 06203/101239 oder nach E-Mail an buecherei@heddesheim.de. Jedes Kind sollte einen Teller und einen Löffel, sowie einen Mund-Nasenschutz mitbringen. red