84 neue Corona-Fälle

84 neue Corona-Infektionen hat der Rhein-Neckar-Kreis am Freitag auf seinem „Covid-19-Dashboard“, der grafisch aufbereiteten Datensammlung im Internet gemeldet. Das sind exakt so viele wie eine Woche zu vor und liegt um 24 unter den Neufällen, die der Landkreis vor 14 verzeichnete. Wie viele davon auf geimpfte oder ungeimpfte Personen entfallen, ist den Angaben nicht zu entnehmen. Die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn bekanntgewordenen Infektionen liegt nun erstmals über 25 000. Noch nicht genesen waren davon am Freitag laut Statistik 705 Personen.

Wer sich noch impfen lassen möchte: Die Impfzentren in Heidelberg und Sinsheim sind noch bis zum 30. September täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Zahlen aus den Kommunen

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorn die Gesamtzahl aller Infektionen, in Klammern die gemeldeten Neuinfektionen seit dem Vortag und die Zahl der aktuell noch infizierten Personen:

Edingen-Neckarhausen: 618 (3/11)

Heddesheim: 574 (2/13)

Hirschberg: 365 (1/11)

Ilvesheim: 403 (0/8)

Ladenburg: 464 (4/8)

Schriesheim: 432 (1/12)

Weinheim: 1891 (7/47)