600 Läufer ab 17 Uhr

Wegen der steigenden Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg und der geltenden Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus Sars-Cov-2 (Corona-Verordnung/CoronaVO) hat sich die Gemeinde Heddesheim dazu entschieden, ab diesem Samstag (11. Dezember) die Besucheranzahl auf der Kunsteisbahn ab 17 Uhr auf maximal 600 Personen zu begrenzen.

Räumung um 16.30 Uhr

Das komplette Gelände der Kunsteisbahn muss daher um 16.30 Uhr geräumt werden. Der Einlass ist für Besucher dann wieder ab 17 Uhr möglich.

Die Gemeinde weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für die Eislaufzeit von 17 bis 22 Uhr eine begrenzte Anzahl an Tickets in der eTicket-App sowie vor Ort beim Einlass an der Kasse zur Verfügung gestellt werden. Saisonkartenbesitzer erhalten wie gewohnt ihren Eintritt. Die Verwaltung bedauert, dass Besitzer von Zehnerkarten in dieser Zeitspanne nicht berücksichtig werden können. red/sko

Info: Weitere Informationen unter www.heddesheim.de

