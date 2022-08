33-Jähriger überschlägt sich mit Pkw

Heddesheim. Nicht alltäglicher Verkehrsunfall am Dienstagmorgen bei Heddesheim: Gegen 7.45 Uhr ist der Fahrer eines Renault aus bisher noch ungeklärter Ursache auf seinem Weg in Richtung Mannheim nach rechts von der L 597 abgekommen. Auf Höhe einer Firma für Baubedarf kam der 33-jährige Autofahrer von der Fahrbahn ab und geriet mit dem Fahrzeug dabei ins Schleudern. Der Renault überschlug sich, erst nach knapp 200 Metern kam das Auto schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Der 33-Jährige wurde bei dem Überschlag leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste die Landstraße kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim war zur Unfallaufnahme vor Ort, die Ermittlungen dauern an. pol/sko