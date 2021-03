Zu einer besonderen Osteraktivität lädt die neue IG Kultur Heddesheim ein: Ab Montag, 22. März, werden in der Ortsmitte 22 „Lebensspuren“ aus dem Gemeindeleben zu sehen sein. Die bebilderten Beiträge im Format DIN A3 finden Interessierte rund um das Rathaus und entlang der Unterdorfstraße, am Bürgerhaus „Pflug“, an den Schaufenstern der „Bücherecke“ von Patrick Palm, bei Uhren und Schmuck Kielmayer und am Fotostudio von Martin Kemmet.

Geschichten aus dem Ort

Die Idee wurde von der IG Kultur im Rahmen des Projekts „Miteinander reden“ der Bundeszentrale für politische Bildung verwirklicht. Das Ergebnis biete einen beeindruckenden Blick auf die Menschen im Ort und auf deren besondere Verbindung zur Gemeinde, informiert Initiatorin Eva Martin-Schneider. Das Projekt „Lebensspuren“ ermögliche also einen „etwas anderen Stadtbummel historisch-literarischer Art“.

Im Vorfeld hatte die IG Kultur alle Bürgerinnen und Bürger Heddesheims zur Teilnahme eingeladen. Gesammelt wurden kleine Geschichten, die alle etwas mit Heddesheim zu tun haben sollten und/oder mit den Menschen, die hier leben. Die Teilnehmer schrieben ihre Geschichten auf, fügten Bilder hinzu und schickten alles an Eva Martin-Schneider, die sich zum Abschluss auch bei der Gemeindeverwaltung für die Unterstützung des Projekts bedankt. Die „Lebensspuren“ sollen nun noch bis Ende April im Ort zu sehen sein. agö