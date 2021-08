1,7 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer

Deutlich besser als geplant entwickelt sich für die Gemeinde Heddesheim das Haushaltsjahr 2021. Das geht aus dem finanzwirtschaftlichen Zwischenbericht zum 30. Juni hervor, den Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorlegte.

„Wir sind von einem knappen Überschuss ausgegangen“, erinnerte er an die Zahlen im Ergebnishaushalt: Geplant war ein ordentliches Ergebnis von 80 000 Euro – nun stehen da voraussichtlich 1,3 Millionen Euro mehr. Insgesamt erwartet Heddesheims Kämmerer Martin Heinz nach aktuellem Stand rund 1,7 Millionen Euro an Mehreinnahmen allein bei der Gewerbesteuer. Bei den Schlüsselzuweisungen schätzt die Verwaltung das Plus auf rund 470 000 Euro. Bei den Erstattungen von Bund und Land wegen der Corona-Pandemie werden zusätzlich 180 000 Euro erwartet.

Dem stehen – auch corona-bedingte – Mindereinnahmen unter anderem bei den Gebühren (minus 270 000 Euro) sowie der Einkommensteuer gegenüber. Mehr aufwenden muss das Rathaus für die Gewerbesteuerumlage und die Abschreibungen. Unterm Strich erhöht sich das ordentliche Ergebnis nach der aktuellen Prognose aber von 80 000 Euro auf knapp 1,4 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss, der nur die kassenwirksamen Vorgänge zusammenführt, verbessert sich laut Zwischenbericht entsprechend von 1,7 auf 3,3 Millionen Euro. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen eingerechnet, bliebe noch ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1,5 Millionen Euro. Wegen noch nicht realisierter Grundstücksverkäufe fällt dieser Wert voraussichtlich knapp 400 000 Euro geringer aus als geplant. Alles zusammen wären zum Jahresende noch 6,6 Millionen Euro in der Kasse.

Schon 2020 besser als gedacht

Ein sehr gutes Ergebnis habe die Gemeinde schon 2020 erzielt, teilte Kessler zudem mit Blick auf die endgültige Abrechnung mit. Das geplante ordentliche Ergebnis habe man demnach um rund 2,3 Millionen Euro auf 2,6 Millionen Euro verbessern können. Der Zahlungsmittelüberschuss werde am Ende bei etwa 4,6 Millionen Euro liegen. „Beides gute Jahre und besser als geplant“, stellte der Bürgermeister fest. „2022 werden die Steuerrückgänge aber spürbar“, prognostizierte er.