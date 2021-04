1000 Bäume für den Wald

Eine Million neue Bäume für Baden-Württemberg: Dieses Ziel hat sich der Gemeindetag 2019 mit seinem landesweiten Klimaschutzprojekt „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ gesetzt. Ob es erreicht wurde, soll Ende April bilanziert werden. Dazu beitragen wollen jedenfalls auch Heddesheim und die hessische Nachbarstadt Viernheim, wie die beiden Kommunen in einer Pressemitteilung schreiben.

Einen Wald gibt es in Heddesheim bekanntlich nicht – in der hessischen Brundtlandstadt hingegen reichlich. Also hat die baden-württembergische Gemeinde für eine Pflanzaktion auf Viernheimer Gemarkung dem dortigen Rathaus 4000 Euro überwiesen. „Das entspricht den mittleren Kosten für 1000 Baumsetzlinge“, erklärt Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler auf Nachfrage. „Wir wollen im Rahmen dieser Zusammenarbeit ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz setzen, indem wir gemeinsam Verantwortung für die Natur übernehmen“, wird er in der Mitteilung außerdem zitiert.

Die Aktion freut auch seinen Viernheimer Amtskollegen Matthias Baaß. Denn die Stadt hat sich nach eigenen Angaben mit dem neuen integrierten Klimaschutzkonzept 2.0 ehrgeizige Ziele gesetzt und will die Klimaschutzmaßnahmen vorantreiben. Nicht zuletzt seien auch am Viernheimer Wald die Spuren der Trockenheit der zurückliegenden Sommer und der daraus resultierende Schädlingsbefall nicht spurlos vorübergegangen. Daher werde sich auch Viernheim – als einzige hessische Kommune – an dem Projekt des baden-württembergischen Gemeindetags beteiligen und 1000 weitere Bäume im Stadtwald pflanzen. agö