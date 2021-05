Zwei neue Ehrenbeigeordnete ernannt

Groß-Rohrheim. In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Groß-Rohrheim hieß es für einige Akteure, Abschied zu nehmen, weil sie entweder nicht mehr wiedergewählt worden waren oder freiwillig aus ihren Ämtern ausscheiden.

Nicht mehr im Gemeindevorstand sind Heinz Dellbrügge, Jürgen Kehl (beide SPD) und Georg Menger (CDU). Aus dem Kommunalparlament schieden Mike Prediger, Volker Götz, Gerhard Henzel, Uwe Hofmann, Hans-Jürgen Katzameyer sowie Inge Schmitt aus.

„Sie alle haben sich ehrenamtlich für das Allgemeinwohl engagiert. Sie sind in die Politik gegangen, um etwas zu bewegen,“ sagte Gemeindevertretervorsteher Thorsten Henzel. Er fügte noch an: „Die Arbeit in der Kommunalpolitik gibt einem auch etwas zurück. Das, was in den Gremien beschlossen wird, ist dann auch sicht- und spürbar“, so Henzel.

Besonders gewürdigt wurde die Arbeit von zwei kommunalpolitischen Urgesteinen. Georg Menger – von vielen auch liebevoll „Schorsch“ genannt – ist seit 1972 in der Groß-Rohrheimer Kommunalpolitik präsent. Im Alter von 28 Jahren trat Georg Menger der CDU bei. „Schorsch, wir danken dir für dein Engagement“, sagte Matthias Dobry (CDU). Menger war bis 2011 als Gemeindevertreter tätig und schließlich zehn Jahre lang im Gemeindevorstand als Erster Beigeordneter. Gleiches gilt auch für Jürgen Kehl (SPD). Personen, die sich mindestens 20 Jahre ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagieren, erhalten den Titel Ehrenbeigeordnete. Alle Parlamentarier stimmten für die Ernennung der beiden und applaudierten.

Heinz Dellbrügge war nach seiner Zeit im Kommunalparlament noch einmal zwölf Jahre für seine Partei im Gemeindevorstand tätig.

Zehn Jahre aktiv in der Kommunalpolitik war Inge Schmitt für die Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrheim. Die kurze Dankesrede verbunden mit einem Präsent sprach Walter Öhlenschläger.

