Zwei Anträge sorgen für Irritation

Groß-Rohrheim. Die Fraktion Leben in Groß-Rohrheim (LiGR) wünscht sich eine Hundewiese. In der Sitzung der Gemeindevertretung informierte die Verwaltung, die den Antrag geprüft hatte, dass sich dafür ein gemeindeeigenes Gelände hinter der Grillhütte eigne. Es müsse lediglich ein 1,80 Meter hoher Zaun errichtet werden, merkte Dieter Engert (LiGR) an.

Möglich ist es auch, dass Groß-Rohrheim, wie von der Lokalpolitik angefragt, einen Waldkindergarten einrichtet. „Es muss ja kein fester Standort sein. Ohnehin dürfen oder müssen die Bauwagen, die für Kinder und Erzieherinnen bei schlechtem Wetter zur Verfügung gestellt werden, stets mobil sein, sonst bekommen wir keine Genehmigung“, erinnerte Klaus Menger von der Verwaltung. So könne der Wagen nicht nur am oder im Wald platziert werden, sondern vielleicht auch auf einer Streuobstwiese. Menger wies allerdings darauf hin, dass Fördermittel zur Umsetzung erst ab 2023 zur Verfügung stehen.

Trotz vier Gegenstimmen der LiGR-Fraktion wurde der BfGR-Prüfantrag bezüglich der Beschattung einiger Spielplätze angenommen. „Eltern haben die Idee an uns herangetragen“, erläuterte Svenja Banasiuk. Demnach wäre eine Beschattung der Spielplätze Allmannspforte und am Schubertweg sinnvoll. Der BfGR-Antrag „Fußgängerüberweg Bibliser Straße“ wurde nach nur kurzer Beratung in den Fachausschuss verwiesen.

Die beiden letzten Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil der Sitzung beschäftigten sich mit Anträgen der SPD. „Es wäre schön, wenn das meterhohe Gras auf der Hochzeitswiese gemäht würde. Auch die Wege sind verunkrautet“, regte Jutta Preißinger an, deren Bitte sich vor allem an den Bauhof richtete. „Wir sind der Ansicht, dass solche Anträge nicht ins Gemeindeparlament gehören. Ein Anruf bei der Gemeinde hätte doch zur Klärung gereicht“, kritisierte Dieter Engert (LiGR).

Bürgermeister Rainer Bersch erinnerte daran, dass die Pflege der Grünanlagen nicht das einzige sei, um was der Bauhof sich zu kümmern habe. „Außerdem haben wir derzeit aus mehreren Gründen einen geringen Personalstand“, bat Bersch um Verständnis. Letztendlich zog die SPD ihren Antrag zurück.

Einig waren sich schließlich alle darin, den Vogelschutz- und Zuchtverein finanziell zu unterstützen. Es geht um die Erneuerung des Zauns rund um das Vogelparkgelände, da hier Fuchs und Marder immer wieder Vögel auf dem Vereinsgelände reißen.

„Die Sache an sich unterstützen wir. Aber weshalb stellt eine Partei hier für einen Verein einen Antrag? Die Groß-Rohrheimer Satzung sieht hier Vereinsfördermittel vor“, merkte Dieter Engert (LiGR) an. Das könnte falsche Zeichen setzen. Bürgermeister Bersch fügte an, dass er mit dem Vereinsvorsitzenden bereits Gespräche geführt habe und weiter mit ihm in Kontakt stehe. Außerdem habe es eine Spende über 5000 Euro von einem Groß-Rohrheimer Unternehmen gegeben. Weitere Sponsoren werden gesucht. Den Restbetrag soll nun die Gemeinde übernehmen – aus den Mitteln des Investitionszuschusses. mibu