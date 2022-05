Zustimmung für Solar-Stecker, Ablehnung beim Ruftaxi

Groß-Rohrheim. Wenn es nach dem Haupt- und Finanzausschuss geht, sollen Stecker-Solaranlagen, so genannte Plug-in-Geräte, in Groß-Rohrheim gefördert werden. Mit diesen Geräten können auch Mieter von Wohnungen auf ihrem Balkon eigenen Solarstrom produzieren. Es gibt keine finanzielle Vergütung für die Einspeisung, dafür kann man die Kosten der eigenen Stromrechnung senken. Es müsste nur der eigene Energieversorger informiert werden. Um dies zu unterstützen, will die Lokalpolitik 5000 Euro in den Nachtragshaushalt stellen. „Gefördert wird die Neuanschaffung von maximal zwei Stecker-Solaranlagen pro Haushalt. Die Förderhöhe beträgt 50 Euro je Anlage“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Und wie zu hören war, ist die Nachfrage da.

Länger diskutiert wurde in der Sitzung über das Thema Ruftaxiverbindung nach Einhausen. Das Projekt lief zunächst befristet für ein Jahr und steht nun zur Verlängerung an. Von September 2021 bis Ende März 2022 fanden insgesamt 276 Fahrten statt. Pro Fahrt wurden durchschnittlich 3,7 Personen – alle Schüler – befördert. Das Ganze kostet die Gemeinde rund 8000 Euro. Laut Verwaltung müsse für die Ruftaxilinie mit deutlich mehr Kosten gerechnet werden. Es gehe um Mehrkosten von rund 8500 Euro und entspreche einer Erhöhung des Gemeindeanteils von etwa 3500 Euro. Von den jährlichen Gesamtkosten in Höhe von 28 000 Euro verbleibe ein Zuschussbedarf von 11 570 Euro für die Gemeinde. Der LiGR ist das zu teuer, sie sprach sich für eine andere bestehende Verbindung für die vier Schüler nach Lorsch aus. Es sei zudem nicht Sache der Gemeinde, einen Schulweg zu gewährleisten. Die Abstimmung fiel knapp aus: Bei nur einer Ja-Stimme (einmal Nein und drei Enthaltungen) fand der Antrag keine Mehrheit.

Laut Kämmerer Gerd Henning bewegt sich der Haushalt 2022 aktuell im Minus: Seiner Berechnung nach fehlen rund 100 000 Euro, die bei der Gewerbesteuer einkalkuliert waren. Neben Mindereinnahmen kommen (im Dezember noch nicht geplante) Kosten hinzu wie der Zuschuss für Solarmodule und Mehrausgaben beim Kindergarten. mibu

