Nach vier Jahren im Rathausinnenhof kehrt der Groß-Rohrheimer Bauernmarkt wieder zurück in die Allee: Am Freitag, 8. April, ab 14 Uhr, wird hier Wiedereröffnung gefeiert. Mit drei neuen Pavillons haben Kunden und Standbetreiber nun optimale Voraussetzungen für den Wochenmarkt, der bereits seit 29 Jahren in Groß-Rohrheim stattfindet, wie der Arbeitskreis Bauernmarkt

...