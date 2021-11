Worte gegen das Vergessen

Biblis. Auch die Gemeinde Biblis beging den Volkstrauertag. Am Sonntag traf man sich auf dem alten Friedhof gegenüber dem Bahnhof. Die Gedenkfeier fand zwischen den beiden Ehrenmalen, die an die Bibliser Gefallenen beider Weltkriege erinnern, statt. Den Volkstrauertag nahmen sowohl Bürgermeister Volker Scheib als auch Pfarrer Ludger Maria Reichert zum Anlass, an die Ursprünge dieses Gedenktages zu erinnern. Legte Bürgermeister Scheib den Fokus vor allem auf den letzten großen Weltkrieg (er schloss mit den Worten: „Lassen sie uns wachsam sein“), ging Pfarrer Reichert in seiner Ansprache vor allem auf die Sinnlosigkeit aller Kriege ein. „Der Volkstrauertag gehört zu den so genannten stillen Feiertagen“, sagte Pfarrer Reichert zum Auftakt einer sehr emotional geführten Rede.

Gedenken an viele Opfer

Er sei vor 100 Jahren eingeführt worden, um vor allem der vielen Opfer des Ersten Weltkriegs zu gedenken. Das Wort „Trauer“ im Namen des Gedenktages steht unter anderem für Traurigkeit, Ernst und Nachdenklichkeit. Und dann wurde Pfarrer Reichert sehr persönlich. Er habe seinen Großvater mütterlicherseits nie gesehen, er kennt ihn nur aus Erzählungen. Es gibt ein altes Foto, das einen Mann in Uniform zeigt. Gestorben ist sein Großvater am 10. Januar 1944 irgendwo in den Weiten Weißrusslands. 17 Millionen Gefallene und sieben Millionen Tote in der Zivilbevölkerung. Dies ist die Bilanz des Ersten Weltkriegs. 65 Millionen Gefallene an allen Fronten und noch weitere 35 Millionen getötete Zivilisten – dies die Bilanz des Zweiten Weltkriegs. Anhand dieser Zahlen alleine müsse man ganz grundsätzlich den Sinn von Krieg in Frage stellen, so Reichert. Dabei geht es ja hier nicht um statistische Zahlen, sondern um den Menschen an sich. Reichert zitierte anschließend einen Politologen und Historiker, der der Ansicht ist, dass, angesichts von so viel Leid, der Mensch offensichtlich nicht in der Lage ist, aus seinen Fehlern zu lernen. Das zeige sich gerade heute wider. Der Antisemitismus ist immer noch da, und auch der religiöse Fanatismus ist weiter auf dem Vormarsch. In sogenannten Sonntagsreden hört man immer wieder die Worte von Frieden, Freiheit oder Menschwürde. Doch letztlich fokussiert sich doch alles auf den Satz: „Dein und mein Gewissen“, schloss der katholische Geistliche seine Ansprache.

Umrahmt wurde die Gedenkfeier durch zwei Liedvorträge des Gesangvereins Frohsinn. Nach der Kranzniederlegung durch Bürgermister Scheib und den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Konstantin Großmann, folgten noch die Nationalhymne und das Beten des Vaterunsers. mibu