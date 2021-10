Groß-Rohrheim. Seit über einem Jahr ist Tim Boger Trainer des Handball-Landesligisten TV Groß-Rohrheim. Jetzt steht endlich das erste Pflichtspiel für den früheren Zweitliga-Spieler an: Nach der langen Corona-Pause empfängt der TVG am Sonntag um 18 Uhr die HSG Langen in der Bürgerhalle. „Wir gehen in eine ganz schwere Saison. Das ist überhaupt keine Frage. Aber genauso sicher bin ich mir, dass wir nicht chancenlos sind. Wir haben in der Vorbereitung gut gearbeitet und ich denke, dass alle Spieler wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben“, zeigt sich Borger vor dem Langen-Spiel zuversichtlich.

Kampf um Klassenerhalt

Gerade das Auftaktmatch ist für den Trainer enorm wichtig. Schließlich geht es gegen einen Aufsteiger, der zwar schwer einzuschätzen ist, sich aber auf alle Fälle in der neuen Liga noch zurechtfinden muss. „Auch wenn wir jetzt eineinhalb Jahre kein Pflichtspiel hatten, gilt es zu zeigen, dass wir davor schon Landesliga-Erfahrung gesammelt haben.“ Im Kampf um den Klassenerhalt könnte Langen ein direkten Konkurrent sein, „daher wäre ein Sieg Gold wert und würde uns natürlich auch Selbstvertrauen geben“, so Borger.

Den Gegner kennt der Trainer noch aus dessen Bezirksoberliga-Zeiten und erinnert sich an eine „sehr kompakte, kampfstarke Mannschaft“. Nach dem Aufstieg sei das Team „punktuell verstärkt“ worden, aber insgesamt nur schwer einzuschätzen. „Wie eigentlich die ganze Liga. Entsprechend tun wir gut daran, uns auf uns und unsere Leistung zu konzentrieren“, betont Borger, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Lediglich der langzeitverletzte Kreisläufer Jan Wiedemann fällt definitiv aus. „Unsere letzten Testspiele waren zwar durchwachsen, aber das ging auch Langen so, wenn ich mir deren Ergebnisse anschaue. Ich rechne mit einer engen Partie und hoffe natürlich auf das bessere Ende für uns“, so der Coach.

Das Plus der Groß-Rohrheimer könnte die eingespielte, starke erste Sechs sein. Allerdings hatte sich auch in der Vorbereitung gezeigt, dass dem Team in Teilen die Tiefe fehlt. Davon will Borger aber vor dem Saisonstart nichts hören: „Es überwiegt die Vorfreude, dass es endlich mal wieder losgeht und alle Jungs wollen zeigen, was sie können.“ me

