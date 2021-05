Winterrasenplatz beschlossen

Groß-Rohrheim. Während der Sitzung der Groß-Rohrheimer Gemeindevertretung ging Bürgermeister Rainer Bersch auf einige Nachfragen ein. „Wir können dem Projekt kinderfreundliche Kommune der UNICEF nicht beitreten. Das geht erst ab einer Größe von 5000 Einwohnern“, war seine Antwort auf eine Anfrage der BfGR, die diese im Februar gestellt hatte. Hinsichtlich der fehlenden Teststelle für Corona-Infektionen im Ort sagte er, dass es bereits Gespräche mit dem örtlichen DRK gegeben habe. Ob die Kerwe im August stattfinde, sei weiter unklar. Eine offizielle Absage gibt es bislang noch nicht. „Ich sehe das aktuell noch kritisch“, sagte Bersch auf Nachfrage der SPD.

Die folgenden Tagesordnungspunkte, die schon in den Fachausschüssen beraten worden waren und sich vor allem mit dem Haushalt beschäftigten, galt es vom Parlament lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Einstimmig votierte das Parlament dafür, den Prüfbericht der Jahresrechnung 2019 zu akzeptieren und somit den damaligen Gemeindevorstand zu entlasten. Der Beschluss über den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Jahr 2020 wurde ebenfalls einstimmig vom Parlament genehmigt. Kommunen unter 20 000 Einwohner müssen keinen Gesamtabschluss erstellen.

Schneller als erwartet erfolgte die Genehmigung der Mittel für den Winterrasenplatz, der nun endlich gebaut werden kann. Bersch ergänzte, dass sich die Planungskosten von 38 000 auf 44 000 Euro erhöhen.

Schon im Fachausschuss hatte man sich geeinigt, die Mittel für den Bau auf 360 000 Euro aufzustocken. „Wir müssen diese Kröte wohl schlucken“, sagte Horst Menger (SPD). Man habe keine Vorbehalte gegen den Winterrasenplatz, sondern lediglich wegen des Konzepts des Planers und seiner Kostenkalkulationen, stellte Walter Öhlenschläger (BfGR) fest. „Mit dem jetzigen Kostenansatz wurde der erste in Höhe von 210 000 Euro um 75 Prozent übertroffen. Dafür fehlt mir jegliches Verständnis.“ Dieter Engert von der LiGR sagte, dass man an den Fußballverein FC Alemannia denken müsse. Ein schneller Entschluss sei jetzt notwendig, damit die Fördermittel nicht verfielen. Die Zustimmung der CDU als früherer Antragsteller war klar. Bei 15 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme wurde beschlossen, 360 000 Euro plus Planungskosten auszugeben.

Einstimmig beschloss das Gemeindeparlament, für den Bewegungsparcours 100 000 Euro in die Hand zu nehmen. Rund 90 Prozent der Kosten für Winterrasenplatz und Bewegungsparcours werden mit Fördermitteln finanziert. Genehmigt wurde auch die Erschließungsplanung für das Neubaugebiet „Am Bibliser Weg III“ und die Verlängerung der Geltungsdauer für die Veränderungssperre im Baugebiet „Elf Morgen IV“.

Folgende Gemeindevertreter sind Mitglieder der Kommission für den Feuerwehrhallen-Anbau: Kurt Kautzmann, Horst Menger, Marko Schüller und Ludwig Klodka. Ergänzt wird das Quartett durch Bürgermeister Bersch sowie den Gemeindebrandinspektor und dessen Stellvertreter.

