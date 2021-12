Winterpause auf Baustelle

Groß-Rohrheim. Die Bauarbeiten an einem Geh- und Radweg, der mittels eines Trogbauwerkes entlang der Kreisstraße 41 in Groß-Rohrheim unter Gleisen der Bahn hindurchgeführt wird, müssen witterungsbedingt für eine längere Winterpause unterbrochen werden.

Die derzeitige Verkehrssicherung für den Geh- und Radverkehr wurde daher abgebaut und der Fuß- und Radweg wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben, teilt die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mit. Die Arbeiten sollen im Frühjahr fortgesetzt werden. Dann werden noch zwei Radwegebrücken instand gesetzt und kleinere Arbeiten am Trogbauwerk durchgeführt.

Schadhafte Beschichtungen

Die Beschichtung, die auf der Fahrbahn des Geh- und Radweges angebracht wurde, hatten sich an vielen Stellen abgelöst und zeigte vereinzelt keine ausreichende Haftung zum Betonuntergrund mehr. Die Bauarbeiten dienen daher vor allem einer vollständigen Erneuerung dieser Beschichtung. Zudem werden Fugen erneuert, kleinere Betonausbrüche instandgesetzt und die Anschlüsse an die Bauwerke in Asphaltbauweise instandgesetzt.

Die Kosten belaufen sich laut Hessen Mobil auf rund 75 000 Euro und werden vom Kreis Bergstraße getragen. red

