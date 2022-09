Weiter Streit um Beitritt zum KMB

Groß-Rorheim. Der Beitritt der Gemeinde Groß-Rohrheim zum KMB beschäftigte noch einmal den Haupt- und Finanzausschuss. Dass Beigeordneter Peter Hess bei der Vertragsunterzeichnung vor zwei Wochen den Personalüberführungsvertrag nicht unterschrieben hatte, veranlasste den Ausschussvorsitzenden Walter Öhlenschläger (BfGR) zu massiver Kritik. Öhlenschlägers verbaler Rundumschlag richtete sich vor allem gegen Bürgermeister Rainer Bersch. Die gesamte Kommunalpolitik Rohrheims habe sich der Lächerlichkeit preisgegeben. Dass Hess den Vertrag nicht unterschreiben wollte, weil er erst vor Ort Änderungen im Vertragsanhang gesehen habe, veranlasste Öhlenschläger zu weiterer Kritik: „Sprecht ihr euch nicht ab? Redet ihr vorher nicht miteinander?“

Darüber hinaus kritisierte Öhlenschläger die Berichterstattung des „Südhessen Morgen“ zur Vertragsunterzeichnung und warf der Zeitung wahrheitswidrige Berichterstattung vor. Dabei bezog er sich auf den Passus, dass einer von sieben Beschäftigten des Bauhofs künftig nicht vom KMB, sondern weiterhin von der Gemeindeverwaltung bezahlt werden soll. In der Sitzung vom 2. Dezember hatte KMB-Geschäftsführer Frank Daum in Groß-Rohrheim mehr als eine Stunde lang den Übergang des Bauhofs in die Verantwortlichkeit des KMB erläutert. Der Geschäftsführer antwortete auch auf die Frage, wie es sich in Zukunft mit dem Mitarbeiter verhalte, der bislang einen großen Teil seiner Arbeitszeit ausschließlich für Belange der Groß-Rohrheimer Feuerwehr verwendet habe – mit Genehmigung der Gemeinde. „Das waren rund 50 Prozent seiner Arbeitsstunden“, bestätigte Frank Daum nochmals am Freitag auf Nachfrage gegenüber dem „Südhessen Morgen“.

In der Sitzung im Dezember hatte Daum gesagt, was er nun nochmals bestätigt: „Wir sind ein Wirtschaftsbetrieb. Unsere Mitarbeiter arbeiten zu 100 Prozent für den Betrieb. Die Stunden für die Feuerwehr außerhalb von Einsätzen werden nicht mehr übernommen. Sonst geht die Kostenkalkulation nicht auf. Da müsste eine andere Lösung gefunden werden, etwa durch Saisonkräfte.“ Öhlenschläger bestritt im Haupt- und Finanzausschuss, dass Daum dies so gesagt haben soll.

Das Problem ist damit aber nicht vom Tisch: Nach Angaben von Daum hat der KMB den Beitritt nicht mit sechs, sondern sieben Mitarbeitern kalkuliert. Der siebte Mann müsse beim KMB angestellt sein. „Wenn das nicht passiert, müsste ich im neuen Jahr jemand anderen einstellen. Dieses Problem muss Groß-Rohrheim lösen“, sagt Daum. mibu