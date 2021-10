Weihnachtsaktion für die Kinder der Tafel

Groß-Rohrheim. „Strahlende Augen und lachende Kinder, was gibt es Schöneres?“ Unter diesem Motto steht die Weihnachtsaktion der evangelischen Kirchengemeinde Groß-Rohrheim für die Kinder der Tafel in Rimbach. „Gemeinsam wollen wir Geschenke sammeln und diese Ende November den Helfern der Tafel übergeben, damit diese dann noch vor Weihnachten auch alle Kinder erreichen. Wir haben die Tafel in Rimbach ausgewählt, da nähere Einrichtungen bereits anderweitig bedacht sind“, erklärt Sandra Olf, Mitglied des Kirchenvorstands.

Es gibt vorbereitete Geschenkanhänger, auf denen das Alter und das Geschlecht der Kinder stehen. Die Anhänger erhalten Interessenten, die etwas verschenken wollen, im evangelischen Gemeindebüro (Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr) oder bei Familie Olf in der Falltorhausstraße 12 (Montag, 17 bis 19 Uhr, Mittwoch, 18 bis 20 Uhr und Donnerstag bis Sonntag nach Vereinbarung).

Wer die Aktion unterstützen möchte, kauft ein Geschenk im Wert von 20 oder 25 Euro (idealerweise Spielsachen, für ältere Kinder und für Jugendliche eventuell einen Gutschein) und verpackt dieses dann idealerweise in einen Karton (etwa Größe eines Schuhkartons). Daran wird dann der Geschenkanhänger befestigt. Sollte jemand mehr spenden beziehungsweise ausgeben wollen, so kann er auch gerne zwei oder drei Geschenke kaufen. Damit ist sichergestellt, dass auch jedes Kind aus den Familien, die regelmäßig zur Tafel gehen, bedacht wird.

Wer möglicherweise nicht mobil ist oder keine Möglichkeit hat, ein Geschenk selbst zu kaufen, kann den genannten Geldbetrag im evangelischen Gemeindebüro oder bei Sandra Olf persönlich abgeben. Die Pakete sollten bis spätestens 26. November im evangelischen Gemeindebüro oder bei Familie Olf abgegeben worden sein, wie die Organisatoren bitten.

„Anhänger aussuchen, Geschenk kaufen, verpacken, abgeben und Freude schenken. Ich würde mich sehr freuen, wenn es Groß-Rohrheim schafft, für rund 300 Kinder ein Geschenk zu verpacken“, sagt Sandra Olf abschließend im Aufruf. Wer noch Fragen hat, kann sie gerne unter unter Telefon 0160/90 93 34 55 oder per E-Mail an KV-Gross-Rohrheim@outlook.de kontaktieren. Die gesammelten Geschenke werden in den letzten Novembertagen dann nach Rimbach gebracht. mibu