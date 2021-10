Weiche kostet 285 000 Euro

Groß-Rohrheim. Es könnte sein, dass der Gemeinde Groß-Rohrheim Ärger ins Haus steht. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses deutlich. Es geht um die Weiche am Industriegleis an der Industriestraße.

Lediglich eine Firma nutzt das Industriegleis noch. Vor einigen Monaten gab es von der DB Netz AG einen Vorschlag an Groß-Rohrheim, die in die Jahre gekommene Weiche für rund 95 000 Euro instand zu setzen – bis zum Jahr 2027. Dann wäre eine neue Weiche fällig. Der Rück-oder Abbau der Weiche hätte nach DB-Schätzungen netto rund 274 000 Euro gekostet.

Finanzierungsvertrag gleich dabei

Nun kam von der DB an die Gemeinde ein Anschreiben, dass die Weiche komplett kaputt sei und erneuert werden müsse. „Mitgeschickt wurde auch gleich ein Baufinanzierungsvertrag über 285 000 Euro plus Mehrwertsteuer, den ich zu unterzeichnen hätte“, sagte ein verdutzter Bürgermeister ob der Dreistigkeit des Anschreibens, der den Fachausschuss über den aktuellen Sachstand in Kenntnis setzen wollte.

„In wenigen Monaten von halb kaputt zu ganz kaputt. Das ist schon seltsam“, fügte Dieter Engert (LiGR) an. Die Gemeinde ist laut Vertrag Betreiber des Gleises und auch zur Instandhaltung verpflichtet. „Ich würde hier sofort einen Rechtsbeistand hinzuziehen“, so der Rat von Ausschussvorsitzendem Walter Öhlenschläger (BfGR). mibu

