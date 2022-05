Wechselkröte fühlt sich am Kiessee wohl

Groß-Rohrheim. Der Kiessee beschäftigt die Bevölkerung wie die Lokalpolitik in Groß-Rohrheim seit Monaten. Gleich drei Parteien – SPD, CDU und BfGR – hatten die „Ausweisung einer Badestelle“ beantragt. Denn nachdem im Sommer 2020 ein junger Mann ertrunken ist, hat der Pächter Omlor das Areal mit einem Zaun abgesperrt. Ärger hatte es seit Jahren zudem wegen des Mülls der Gäste und den zugeparkten Straßen durch die Auswärtigen gegeben. Baden ist seither nicht mehr möglich, verboten war es vorher auch schon – nur dass sich kaum einer daran hielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Zaun allerdings ärgert viele Rohrheimer, die sich durch das ungebührliche Verhalten Auswärtiger um ihre Freizeitattraktion gebracht sehen. Es bildete sich eine Bürgerinitiative und verstärkte den Druck auf die Lokalpolitik. Allerdings hat sich die Natur in den fast zwei Jahren, seit der Zutritt versperrt ist, nicht nur erholt: Laut dem Biologen Dr. Christoph Bernd hat sich ein sehr artenreiches Biotop entwickelt. Bernd hat im Auftrag der Firma Omlor ein Gutachten erstellt, das im Kern aussagt, dass Baden hier aus naturschutzrechtlichen Gründen auf lange Sicht wohl nicht mehr möglich sein wird. Im Haupt- und Finanzausschuss erläuterte Bernd: „Ihr See liegt mitten in einem Vogelschutzgebiet. Da gelten ohnehin strenge Regeln.“

Der Schutz habe gerade jetzt in Zeiten des Artensterbens besonderen Vorrang. Bernd hat sehr seltene Arten entdeckt, die nicht nur auf der Roten Liste stehen, sondern bereits vom Aussterben bedroht sind. Etwa die Wechselkröte, eine seltene Froschart. Hier wurden in See-Nähe sogar extra kleine Laichtümpel angelegt. Am See finde man auch den seltenen Flussregenpfeifer, den Flussuferläufer oder den Alpenstrandläufer. Neben bestimmten Insekten sowie zwei Schneckenarten entdeckte Bernd auch einige geschützte Pflanzenarten. Der Fachmann komme regelmäßig vorbei und entdecke immer wieder Neues.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das hiesige Artenspektrum am See ist absolut einzigartig. Diesen Hotspot der Artenvielfalt würden sich andere wünschen, dass sie ihn hätten. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass an diesen Stellen von Behörden ein Badebetrieb genehmigt wird“, fuhr der Biologe fort.

Philipp Strauß vom Kiesunternehmen Omlor machte zudem klar: „Wir haben eine Betriebsgenehmigung zum Abbau von Kies und Sand. Die sagt ganz genau, was wir dürfen und was nicht. Und eine Vorgabe ist, dass das Gelände während des Betriebes abgesichert sein muss. Ein Badebetrieb ist also nicht möglich.“ Dennoch gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Omlor-Geschäftsführer Christoph Kopper kam dem Anliegen der Bürgerinitiative sowie der Kommunalpolitik entgegen: Er könne sich für einen bestimmten Bereich des Sees, wo frisch ausgebaggert werde, eine kleine Badestelle vorstellen. „Dann müssten wir sehen, dass sich dort einfach nichts Schützenswertes entwickelt.“ Dennoch bewege man sich bei einer Freigabe wieder in einer Grauzone. Es dürften keinesfalls Tiere bei der Brut gestört oder Müll hinterlassen werden. Koppers Aussage überraschte die Ausschussmitglieder sichtlich.

„Bei Ihrer Aufzählung haben Sie den Menschen vergessen. Allerdings will auch ich hier keine Horden von Leuten, die von überall her kommen“, sagte Thomas Baumann (SPD). Ausschussvorsitzender Walter Öhlenschläger (BfGR) erinnerte daran, dass gerade die Liegewiese, die nicht mehr benutzt werden darf, einst mit Steuergeldern der Gemeinde angelegt wurde. „Unsere Bürger sind auch zu verstehen, die hier gerne wieder ihre Freizeit verbringen möchten.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Problematisch bleibt laut Bürgermeister Rainer Bersch das Thema der Haftung. Seiner Ansicht nach müsste der Flächennutzungsplan für die Realisierung der Badestelle geändert werden – mit Genehmigungsverfahren. „Das ist nicht einfach. Wenn der politische Wille da ist, könnte sich vielleicht mittelfristig eine Lösung ergeben“, fand Kopper. Sein Unternehmen sei schließlich mit Groß-Rohrheim verbunden. Eine Abstimmung gab es nicht, da der Antrag der drei Fraktionen so nicht umsetzbar ist.