Wassergebühr steigt

Groß-Rohrheim. Ab Januar steigen in Groß-Rohrheim die Gebühren fürs Ab- und Niederschlagswasser. Die schon im Fachausschuss zuvor befürwortete neue Entwässerungssatzung wurde ohne große Diskussionen von der Gemeindevertretung einstimmig genehmigt. Demnach kostet der Kubikmeter Abwasser 2,74 Euro statt zuvor 2,55 Euro und das Niederschlagswasser 42 Cent pro Quadratmeter versiegelte Fläche. Zuvor waren es 29 Cent gewesen. Laut Bürgermeister Rainer Bersch ist dies immer noch günstiger als 2017, also vor der Kooperation mit dem KMB.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Bersch dem Parlament mitteilte, sind nun die letzen Fördermittel, die für den Bau des Winterrasenplatzes beantragt waren, genehmigt. Noch dieses Jahr, so versprach er, werde daher mit der Ausschreibung für die Baumaßnahmen begonnen. Anschließend wurde ohne Diskussion – und ohne Erklärungen des Bürgermeisters – der Haushalt für das kommende Jahr eingebracht. Erst auf Nachfrage erfuhren die Gemeindevertreter, dass neben Einsparungen Gebührenerhöhungen vorgesehen sind. So schlägt die Verwaltung vor, die Grundsteuer B von 420 auf 560 Punkte anzuheben. Die Haushaltsberatungen stehen im Januar in den Fachausschüssen an. „Unsere Vorschläge für Einsparungen sind aber nicht in Stein gemeißelt“, so Bersch.

BfGR und SPD stimmten dem Antrag der Freien Wähler zu, Brennholz aus dem Gemeindewald nur noch an eigene Bürger zu verkaufen – maximal zehn Festmeter pro Haushalt. Damit soll verhindert werden, dass Auswärtige Holz aufkaufen und die Einheimischen das Nachsehen haben. Auswärtige Käufer sollen auf eine Warteliste kommen. „Ich habe schon jede Menge Traktoren mit Rollen mit Alzeyer Kennzeichen gesehen, die mit Holz beladen gen Westen gefahren sind. Das kann so nicht sein“, sagte Mike Banasiuk (BfGR). mibu