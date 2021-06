Wasser überspült Unterführungen und Keller in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim. Zu drei Einsätzen ist die Groß-Rohrheimer Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen ausgerückt. Der heftige Gewitterregen hat gegen 4 Uhr die Unterführung in der Kornstraße überspült. „Dort gibt es fest installierte Pumpen, die das Wasser schon weggeschafft hatten, als wir ankamen“, sagt Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag auf Anfrage. So fuhren die 16 Einsatzkräfte direkt weiter in die Kurt-Schumacher-Straße, wo das Wasser durch einen Lichtschacht in den Keller geflossen war. „Es hat den Laminat aufgeschwemmt und stand fünf bis sechs Zentimeter darunter“, so Donnerstag. Die Feuerwehr pumpte zunächst das Wasser außen ab, ehe sie es im Keller absaugte. Den Bodenbelag mussten die Aktiven dafür komplett entfernen.

Direkt im Anschluss wurden sie zur Falltorstraße alarmiert, wo die Unterführung für Radfahrer vollgelaufen war. Laut Donnerstag stand das Wasser dort etwa 40 Zentimeter hoch und wurde ebenfalls abgepumpt. Nach knapp dreieinhalb Stunden kehrten die Feuerwehrleute zur Wache zurück.

