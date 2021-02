Groß-Rohrheim. Noch ist der Groß-Rohrheimer Vogelpark von der Geflügelpest verschont geblieben. „Wir haben alle Volieren von oben abgedeckt“, berichtet Reinhard Menger (kleines Bild), Vorsitzender des Vogelschutz- und Zuchtvereins, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Vorsitzender Reinhard Menger © Balle

Der Vogelpark liegt etwa einen Kilometer vom Rhein entfernt. Wer im Kreis Bergstraße bis zu 500 Meter vom Rheinufer entfernt Geflügel und Vögel aller Art hält, muss sie vor einer Ansteckung mit der Viruskrankheit schützen. Nachdem im pfälzischen Bobenheim-Roxheim eine verendete Hawaiigans mit dem Virus entdeckt wurde, gelten auch auf der gegenüberliegenden Rheinseite verschärfte Regeln. In Hessen ist die Vogelgrippe allerdings bereits im Dezember angekommen. Zahlreiche Landwirte lassen ihre Hühner deshalb vorsorglich schon seit Wochen im Stall. Wer sein Federvieh draußen hält, braucht eine Abdeckung auf und an den Käfigen, die die Hinterlassenschaften von Wildtieren fernhält.

Das Übel kommt nämlich von oben, wie auch Menger weiß. Der Kot ist hochgradig ansteckend. „Wenn der in unsere Volieren und Freigehege fällt, wird es schlimm“, sagt der Vereinschef. Im Vogelpark gibt es etliche seltene Tiere, ein großer Wert für den Verein. Und ein großer Verlust, würden sie sich mit der Geflügelpest anstecken. Dass es dann ans große Töten gehen müsste, daran will Menger gar nicht denken.

Allerdings ist es für den kleinen, aber feinen Vogelpark ein echtes Problem, alle Bewohner so unterzubringen, dass das Virus keine Chance hat. „Wir haben viele Tiere im Freigehege“, berichtet er. Neben Hühnervögeln gibt es Pfauen und Schwäne. Alle einzufangen und in Ställe zu sperren – „schwierig“, meint der Vorsitzende. Einige könnten das kaum verkraften und schließlich sogar verenden. Vor allen bei den Emus und Nandus wären die Probleme riesig. „Für die gibt es gar keinen Stall“, erläutert der Vorsitzende. Wie schwer es ist, die großen Vögel einzufangen, hat er vor kurzem selbst erlebt. „Einer ist schon ausgebüxt, bis wir den wieder hatten. Da war was los!“

Trotzdem: Die Gefahr ist groß, dass sich die Viruskrankheit weiter ausbreitet, das ist Reinhard Menger durchaus bewusst. Der Rhein ist zwar rund tausend Meter entfernt. Allerdings gibt es am viel näher gelegenen Kiesloch eine große Population an Wildvögeln. „Bestimmt 90 weiße Schwäne, dazu 50 bis 60 Nilgänse“, weiß er. Das sei im benachbarten Biblis ganz ähnlich.

Also drückt er die Daumen. Und hofft, dass zumindest dieser Kelch am Vogelpark vorbei geht. Die Corona-Krise hat die Vogelzüchter schon schwer genug getroffen. Das Vereinslokal, ein beliebter Treffpunkt für Besucher und Mitglieder, muss geschlossen bleiben. „Damit brechen uns die kompletten Einnahmen weg.“ Also wurde ein Spendenaufruf gestartet. „Das klappt ganz gut“, ist Menger erleichtert. „Ein bisschen was kommt immer rein. Damit können wir die Futterkosten bezahlen.“

Auch Helfer hat der Verein inzwischen rekrutiert. Viele Jugendliche und Kinder sind dabei, die gerne alle vier Wochen aufs Gelände kommen und mitanpacken. Zurzeit können Arbeitseinsätze allerdings nicht stattfinden, der Park ist abgeschlossen.

„Viele waren wirklich enttäuscht“, bedauert Menger. Die Jungen und Mädchen kämen gerne zum Helfen. Und auch sonst schauten sie oft vorbei, fütterten die Hühner und vergnügten sich auf dem Spielplatz. „Unser Vogelpark fehlt den Kindern im Ort.“ Gerade jetzt, da einfach alles geschlossen ist. „Im Frühjahr gibt es den nächsten Arbeitseinsatz“, versichert Menger. „Dann ist auch richtig viel zu tun.“