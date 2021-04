Vogelgrippe hält Groß-Rohrheimer Wehr in Atem

Zumindest für die beiden toten Vögel, die die Groß-Rohrheimer Feuerwehr Ende März aus dem Baggersee gefischt hat, gibt es Entwarnung: Weder die Gans noch der Schwan waren mit der Vogelgrippe infiziert, gibt der Kreis Bergstraße am Dienstag Auskunft. Für den toten Storch, den die Brandschützer am Donnerstag, 15. April, in der Nähe des Bahnhofs gesichert haben, wird der Befund allerdings erst in

...