Viermal die Bestnote vergeben

Groß-Rohrheim. Der Rassegeflügelzuchtverein Groß-Rohrheim 1961 hatte am vergangenen Wochenende zu seiner traditionellen Geflügelschau auf das Vereinsgelände eingeladen. Schon am Samstag war die Schau zu besichtigen, doch erst am Sonntagvormittag fand die Eröffnung statt. Nach einjähriger Pause konnte die Veranstaltung unter der 2G-Regel durchgeführt werden.

Dabei stand die Schau unter einem besonderen Motto. Der Verein feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. „Leider können wir das nicht so feiern, wie wir es gerne gewollt hätten. Aber gerade für die Züchter war es wichtig, dass diese Ausstellung stattfinden konnte“, sagte Pressewart Dr. Peter Weigl. Eine solche Schau zeigt auch den aktuellen Zuchtstand der Tiere. Diesmal waren bei der Schau insgesamt (Klein-, Großgeflügel und Tauben) 105 Tiere zu sehen – von neun Ausstellern. Organisiert wurde das Ganze von Ausstellungsleiterin Simone Lutzi.

Eines der Tiere mit der Bestnote „V“ ist im linken Bild zu sehen. Doch auch alle anderen Tiere waren bei der Geflügelschau in Groß-Rohrheim sehenswert. © Michael Burmeister

Der älteste Aussteller ist 83 Jahre alt, der jüngste ganze sechs Monate. „Das ist mein Sohn. Ich habe ihn gleich nach der Geburt als Vereinsmitglied eintragen lassen“, ergänzt Weigl schmunzelnd. Zwei Preisrichter waren vergangene Woche vor Ort und vergaben reichlich gute Noten: So gab es insgesamt viermal die Bestnote „Vorzüglich“ und siebenmal die Note „HV“ für hervorragend. „Das ist nach so langer Pause sicherlich ein sehr gutes Gesamtergebnis“, ergänzte Weigl. Und dies trotz der Fresslust eines wilden Tieres. „Wir hatten im Frühjahr ein solches Problem. Ein Fuchs oder Marder drang aufs Gelände ein und tötete an die 50 Tiere“, so der Pressewart.

Schnell den Zaun repariert

Man schritt also selbst zur Tat und reparierte den Zaun. Außerdem wurde der Hauptzaun rund ums Vereinsgelände mit einem zusätzlichen Gitterschutz gesichert, so dass Füchse oder andere Tiere dort nicht mehr hinüberklettern können, wie die Mitglieder hoffen.

Die Note „V“ erhielten: Peter Weigl (New Hampshere goldbraun), Heinz Schollmaier (Italiener Goldfarbig), Hans-Werner Heuser (Zwerg-Brahma) sowie Wolfgang Menger (Zwerg-Barnevelder). Peter Weigl holte mit drei weiteren Tieren die Note „HV“: Elsässer Gänse (grau), New Hampshire goldbraun. Wolfgang Triebel (Italiener gelb), Hans-Werner Heuser (Zwerg-Brahma), Bernd Germann (Deutsche Modeneser) und Wolfgang Menger (Süddeutsche Mönchtaube).