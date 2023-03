In der Groß-Rohrheimer Falltorhausstraße bei Familie Olf hat wieder das Tafel-Fahrzeug aus Bürstadt Station gemacht. Diesmal war der Transporter nach Groß-Rohrheim gekommen, um nicht verderbliche Lebensmittel abzuholen. Schon die vorangegangene Aktion in der Adventszeit mit Geschenken für Kinder und Jugendliche Anfang Dezember war sehr erfolgreich verlaufen. Nun gab es also eine weitere Aktion

...