Vertreter bestimmt

Groß-Rohrheim. Die weiteren Wahlen auf der Tagesordnung der Groß-Rohrheimer Gemeindevertretung ergaben folgende Personen in folgenden Institutionen und Verbänden: Jutta Preißinger mit Kurt Kautzmann als Stellvertreter sitzen in der Verbandsversammlung des Gewässerverbandes sowie deren Schaubeauftragte. Rainer Bersch und Torsten Henzel vertreten die Gemeinde in der Verbandsversammlung KGRZ Hessen. Horst Menger, Jutta Preißinger, Walter Öhlenschläger, Heike Kiefer-Bersch und Matthias Dobry arbeiten mit in der Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried.

AdUnit urban-intext1

In geheimer Wahl für die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes wurden gewählt: Oliver Kalkbrenner, Bernd Löwenhaupt, Ludwig Klodtka und Ella Bersch. Rainer Bersch und Klaus Menger vertreten die Gemeinde in der Verbandsversammlung des Abfallzweckverbands (ZAKB).

Horst Menger, Mike Banasiuk, Ludwig Klodtka, Kurt Kautzmann sowie Thorsten Henzel sind Mitglieder der Verbandsversammlung des KMB. Für den KMB-Vorstand wurden Heinz Dellbrügge, Rainer Bersch und Walter Öhlenschläger gewählt. Rainer Bersch vertritt die Gemeinde bei der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Bergstraße. Oliver Kalkbrenner wurde für den Beirat gewählt. mibu