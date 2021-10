Versorger in der Pflicht

Groß-Rohrheim. Im Haupt- und Finanzausschuss sprach der Vorsitzende Walter Öhlenschläger das Thema Entschädigungszahlungen vom lokalen Wasserversorger, also der Riedgruppe Ost, an. „Vor Jahren wurden uns über 300 000 Euro angeboten. Die haben wir auf ihre Empfehlung abgelehnt, weil das zu wenig sei. Nun haben wir gar nichts“, so Öhlenschläger.

„Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Angebot zu gering war. Leider wurden die Entschädigungszahlungen bei den damaligen Gesprächen am Runden Tisch, als es beispielsweise um Infiltration ging, immer ausgeklammert. Entscheidend für die Lösung sei hier die Politik, die das mitzuentscheiden hat“, so die Antwort des Forstamtleiters Ralf Schepp. Letztgenanntes Thema wird Groß-Rohrheim also noch weiter beschäftigen. Der Schlussbericht des Forstamts wurde mit drei Jastimmen bei zwei Enthaltungen ans Parlament empfohlen. red