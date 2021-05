Unterführung bald wieder geöffnet

Groß-Rohrheim. Vermutlich noch bis Ende kommender Woche ist in Groß-Rohrheim die Bahnhofsunterführung im Osten gesperrt. Derzeit ist eine Fachfirma damit beschäftigt, die Rampen zunächst auf der Ost- und dann danach auf der Westseite Richtung Allee zu sanieren. Mit Spezialgerät wird hier der Boden komplett erneuert und mit einem neuen rutschfesten Belag versehen. Auch die Mauersockel zwischen Boden und der gefliesten Wand werden erneuert.

Des Weiteren muss das Ganze nun auch nach neustem Standard barrierefrei gestaltet werden. Immerhin führen ja die beiden Aufzüge in den Untergrund, um so Menschen mit Handicap von einem zum anderen Gleis zu führen. Dabei sind sowohl die Unterführung als auch die beiden Rampen nicht Eigentum der Deutschen Bahn, sondern – ähnlich wie in der Nachbargemeinde Biblis – im Besitz der Gemeinde. Daher war dies auch nicht Teil der Gesamtsanierung beziehungsweise des S-Bahn-Umbaus, sondern muss von der Gemeinde und auf deren Kosten übernommen werden.

Für insgesamt 264 000 Euro werden aber nicht nur die Rampen saniert, sondern es entstehen auch neue Fahrradabstellplätze. Auf der Westseite wird ein etwa 70 Meter langer Gehweg gebaut, wie Klaus Menger von der Gemeindeverwaltung im Gespräch mit dieser Redaktion erklärte. Realisiert werden sollte das zunächst mit Mitteln aus dem 750 000 Euro Zuschuss des Landes für Hessen – und die Maßnahme sollte auch längst fertiggestellt sein. Dann entschieden sich die Kommunalpolitiker aber dafür, zunächst das marode Dach des Bürgerhaus-Hallenanbaus zu sanieren.

Nun wird die Maßnahme komplett aus dem Gemeindesäckel finanziert. Wie von einem Mitarbeiter der ausführenden Fachfirma auf Nachfrage zu hören war, ist man zeitlich voll im Soll. mibu

