TVG klarer Außenseiter

Groß-Rohrheim. Mit dem Rückenwind eines Punktgewinns zum Auftakt fahren die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim am Sonntag zu ihrem Auswärtsspiel gegen die MSG Roßdorf/Reinheim. „Wir wissen sehr wohl, dass wir dort nur Außenseiterchancen haben. Natürlich tat das 23:23 gegen Langen meinen Spielern gut und hat Selbstvertrauen gegeben, aber mit Roßdorf erwartet uns ein Gegner von anderem Kaliber“, hat TVG-Trainer Tim Borger großen Respekt vor der MSG.

Sehr gut kennt Borger noch den Trainer des kommenden Gegners: Mit Christian Zölls spielte er zusammen bei der SG Wallau in der Regionalliga und würde seinem ehemaligen Mitspieler natürlich zu gerne einen Punkt abknöpfen. „Aber dazu muss bei uns alles passen. Es ist sicherlich nicht unmöglich, aber man muss realistisch bleiben: Roßdorf hat eine homogene Mannschaft, die seit zwei Jahren zusammen ist und noch mit zwei ehemaligen Drittliga-Spielern aus Groß-Bieberau verstärkt wurde“, so Borger mit Blick auf Maik Lebherz und Jonas Schattschneider.

Unveränderter Kader

Dass die MSG zum Saisonstart in Egelsbach mit 33:35 unterlag, will Borger nicht überbewerten: „Im ersten Spiel und dann auch noch auswärts, da kann immer mal ein Ausrutscher passieren.“ Dennoch ist dies ein Signal dafür, dass auch die MSG nicht unschlagbar ist. „Und wir haben gezeigt, dass wir nie aufgeben und auch spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht haben. Das Wichtigste ist, dass wir uns voll und ganz auf uns und unsere Leistung konzentrieren“, so Borger.

Personell hat sich bei den Groß-Rohrheimern nichts geändert. „Wir wollen Roßdorf/Reinheim so lange es geht ärgern, dann schauen wir mal, zu was es reicht. Fakt ist: Der Druck liegt bei der MSG, nicht bei uns. Und das ist eine ganz angenehme Ausgangssituation, um vielleicht doch für eine Überraschung zu sorgen. In einem einzigen Spiel ist immer alles möglich“, will sich Borger mit seinem Team keinesfalls verstecken. me

