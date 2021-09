Topflappen für den Vogelpark verkauft

Groß-Rohrheim. Es war nicht ganz so wie sonst beim Oktoberfest. Dazu fehlten die Weißwürste, der Obazda, der Weißkrautsalat, die Haxen, die Stimmungs-Livemusik und das typische Festbier. Dennoch gab es auf dem Groß-Rohrheimer Bauernmarkt mehr als sonst: Bratwurst mit Kartoffelsalat, Kürbissuppe und Federweißer. Dass es weder Haxen noch halbe Hähnchen gab, störte niemanden. Im Gegenteil: Die Stimmung war toll, und es gab im Rathausinnenhof praktisch keinen freien Sitz mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den blau-weißen Tischen war es schon am frühen Nachmittag gemütlich. Und auch das Wetter spielte mit. Statt Bier gab es Saft, Federweißer oder Wein. Und zum Kaffee hatte der Förderverein der evangelischen Kirche die Kuchentheke bestückt. Die 20 Kuchen fanden reißenden Absatz.

Ihr Hobby, das Stricken, nutzte Gertrud Lutzi für einen guten Zweck. Die Rohrheimer Seniorin hatte in den vergangenen Wochen Dutzende bunte Topflappen gestrickt – und bot diese auf dem Bauernmarkt zum Verkauf an. Sie hatte von der Problematik beim Vogelschutzverein gehört. Dessen Zaun um den Vogelpark muss dringend erneuert werden. So kam ihr die Idee, ihre Topflappen zu verkaufen und den Erlös daraus dem Verein zu spenden. Ehemann Karl war für den Nachschub zuständig – immer wieder musste er nach Biblis fahren und Wolle kaufen. Und es gab zahlreiche Käufer, die diese Aktion unterstützten.

Der nächste Themenbauernmarkt steht am Freitag, 22. Oktober, an. Dann geht es um die dolle Knolle Kartoffel. Bereits am Freitag, 1. Oktober, ab 14 Uhr ist auf dem Bauernmarkt wieder was los: Auf dem Programm steht der traditionelle Apfel- und Quittensaft-Verkauf – gepresst von Früchten aus Rohrheim und Umgebung. Wer den Saft kaufen möchte, muss einen Behälter mitbringen. mibu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2