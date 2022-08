Tolle Aktivitäten für die Kinder

Groß-Rohrheim. Eine durchweg positive Bilanz zogen die Organisatoren der Groß-Rohrheimer Sommerferienspiele – nach zwei Jahren Pause gab es diesmal wieder ein Angebot an Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Entsprechend groß war das Interesse, fast alle Veranstaltungen waren ausgebucht. Ansonsten waren es stets zwischen 30 und 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Woche“, sagte Silke Baumann, die in der Gemeindeverwaltung für die Ferienspielwoche verantwortlich zeichnet. Sie bedankte sich auch bei den fünf Betreuerinnen, die ebenfalls bei den jeweiligen Veranstaltungen unterstützend mit dabei waren. Besonders stark nachgefragt war der Tagesausflug zum Kurpfalzpark nach Wachenheim. Hier war die Höchstteilnehmerzahl von 40 Jungen und Mädchen schnell erreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fütterung der Vögel

Los ging die Woche beim Vogelschutz- und Zuchtverein. Hier gab es vom Vorsitzenden Lukas Diehl eine interessante Führung mit allerlei Informationen zu den einzelnen Vogelarten. Und natürlich durften die Tiere auch gefüttert werden. So kamen die Kinder dann auch freudestrahlend mit Pfauenfedern und sonstigen Schätzen mittags zurück zum Treff, wo bereits ein leckeres Mittagessen wartete. Nachmittags ging’s zur evangelischen Kirchengemeinde mit Schatzsuche, Basteln von Insektenhäuschen und Musizieren.

Nach drei Stunden beim Tennisclub wollten die Kinder trotz der sommerlichen Temperaturen den Platz gar nicht verlassen. Am Nachmittag übernahm der TTC EWR. Nach allerlei Spielen zum Aufwärmen übten die Teilnehmer Vor- und Rückhand an der Tischtennisplatte.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ferienspiele Fahrt im Einsatzfahrzeug für viele der Höhepunkt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hochstätt Viel Spaßund Stoff für Gespräche Mehr erfahren

Turbulent ging es am Mittwochmorgen zu. Die Gemeinde hatte die sogenannten „Fun Balls“ organisiert. Hier steckten die Kinder in großen Bällen und konnten sich gegenseitig weg „bumpern“ oder sogar Überschläge machen.

Nach dem Mittagessen ging es dann zum FCA wo die Kinder unter anderem einen Hindernisparcours absolvieren mussten und am Ende ganz stolz mit DFB Fußballabzeichen und Urkunde zu den Eltern zurückkehrten. Nach dem Ausflug am Donnerstag ging es am Freitagvormittag zum Schützenverein. Hier durfte mit Pfeil- und Bogen sowie mit einer kleinen Armbrust auf die Zielscheibe geschossen werden. Am Nachmittag ging es dann zum Angelsportverein. Gemeinsam wurden junge Karpfen aus dem Zuchtteich entnommen und später dann im Omlor-Kiessee ausgesetzt. Zuvor gab es noch kleinen Geschicklichkeitsspiele. 33 Kinder waren am Finaltag, dem Samstag, zur Feuerwehr gekommen.

Natürlich lautete das Thema bei den Floriansjüngern: „Wasser marsch“. An verschiedenen Stationen kam unter anderem ein Wasserschlauch samt Düse zum Einsatz. Mit dem Strahl musste etwa ein Ball durch einen kleinen Parcours geschoben werden. Bei Temperaturen um die 30 Grad war unter anderem auch ein großer Pool auf der Wiese neben dem Stützpunkt besonders beliebt. Des weiteren im Angebot: kleine Geschicklichkeitsspiele sowie Fahrten mit und im großen Feuerwehrauto. Am Nachmittag hatten sich sogar 38 Kinder für den Hundesportverein angemeldet. Nach vielen Spielen und der Hundevorführung kam die Wasserschlacht bei den heißen Temperaturen gerade recht. (mit red)

Info: Fotostrecke unter suedhessen-morgen.de