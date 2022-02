Mehrmals lassen sich am Mittwochmorgen im Foyer der Rohrheimer Grundschule im Schüco-Gebäude Ausrufe des Erstaunens vernehmen: „Oh!“ und „Ah!“ Außerdem kann man in überrascht und interessiert beobachtende Augen der Erst- und Zweitklässler schauen. Die Schulleitung hat Wolfgang Sinne eingeladen: Der Mann aus Coburg ist gelernter Glasbläsermeister und nicht zum ersten Mal zu Besuch in der

...