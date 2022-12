Termine für Musikfans

Groß-Rohrheim. Die Musikkiste Groß-Rohrheim hat für die ersten Monate des neuen Jahres bereits die Termine der Offenen Bühne geplant. Dazu lädt der Verein an jedem ersten Dienstag ein. Jeder, der ein Instrument spielt, singen kann oder die Gäste zum Singen animieren möchte, bekommt die Chance, seine Talente vor Publikum zu präsentieren. Dabei ist laut Initiator Eberhard Petri jede Stilrichtung willkommen: Folk, Blues, Comedy, Jazz, Rap, Rock, Klassik, Techno, Volksmusik – nach Möglichkeit unplugged oder mit verhaltener Verstärkung, damit sich die Kneipengäste unterhalten können.

Im Zorbas, Kornstraße 29, geht’s gleich im neuen Jahr am Dienstag, 3. Januar, los. Ab 20 Uhr haben sich Rockfeld, Lime Green und Holli Holler angesagt. Am Dienstag, 7. Februar, ab 20 Uhr, sind die unter anderem die zwei Grazien zu erleben. Am Dienstag, 7. März, treten Phönix the devourer und der Gitarrenkurs des Jugendhauses auf. Am 22. und 23. April ist der Gitarrenzauber geplant, Karten dafür gibt’s bereit im Vorverkauf. cos

Beeindruckendes Konzert: Jazzgitarrist John Stowell bei der Musikkiste. © Nix

Info: Weitere Informationen unter www.musikkiste.net