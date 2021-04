Tanken wieder vor Ort möglich

Groß-Rohrheim. Einige Monate war die freie Tankstelle im Norden von Groß-Rohrheim geschlossen, ein rot-weißes Flatterband rund um die Zapfsäulen zeigte an, dass es hier keinen Sprit mehr gab. Doch das hat sich nun geändert. Seit 1. April ist Erdinc Erdogan nun Pächter der BFT-Tankstelle, und er will demnächst neben Benzin und Getränken noch viel mehr anbieten.

Es wird sich einiges verändern, verspricht Erdogan im Gespräch mit unserer Redaktion. Gemeint ist das Angebot neben dem Benzin: Derzeit gibt es E 10, Super und Diesel, demnächst folgt noch Auto-Gas. Mangels Nachfrage verzichtet er allerdings auf Super plus.

Im Verkaufsraum präsentiert sich eine überdimensionale neue Kühltheke mit zahlreichen kalten Getränken aller Art. Es bleibt beim reichhaltigen Angebot an Tabakwaren und Zeitschriften. Neu dazu kommen verschiedene Backwaren. Das wird wohl in den nächsten Tagen erfolgen. Und demnächst soll auch ein nagelneuer Kaffee-Vollautomat „Coffee to go“ aufbrühen. Ab sofort, und darauf werden sich sicherlich viele Groß-Rohrheimer freuen, ist auch wieder die Autowaschanlage geöffnet. Als Willkommensgeschenk gibt es daher ein kleines Angebots-Schmankerl: ein verbilligtes Waschprogramm.

Erdinc Erdogan hat das Leben auf und mit der Tankstelle quasi mit der Muttermilch aufgenommen, denn er wuchs auf der Tankstelle seiner Eltern auf. Sie betreiben diese seit vielen Jahren im nicht weit entfernten Goddelau.

Die Tankstelle hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet, also auch an Sonn- und Feiertagen. Von Montag bis Samstag kann jeweils von 6 Uhr bis 21 Uhr Treibstoff gezapft werden, sonntags von 7 bis 21 Uhr.