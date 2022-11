Tafelfahrer holen ganz besondere Ware ab

Groß-Rohrheim/Bürstadt. Der Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde Groß-Rohrheim hat wieder zur Aktion Adventskalender aufgerufen. Diese ist diesmal für Kinder der Tafel Bürstadt bestimmt. Wie im vergangenen Jahr soll sich der Nachwuchs aus armutsbetroffenen Haushalten freuen dürfen. Damit auch jedes Kind seinen Adventskalender rechtzeitig erhält, um am 1. Dezember das erste Türchen öffnen zu können, wurden die kleinen und großen Pakete nun von zwei Mitarbeitern in Groß-Rohrheim abgeholt und nach Bürstadt gebracht.

Uwe Hartmann und Thomas Graumann holen bei Sandra Olf in Groß-Rohrheim jede Menge Päckchen ab: 202 Adventskalender gehen an die Tafel Bürstadt. © Burmeister

Der Kirchenvorstand hatte alle, die etwas spenden wollten, gebeten, nicht nur einfache Schoko-Kalender zu spenden. Daran hat sich jeder gehalten. Die Adventskalender waren zwar schön eingepackt, aber anhand der Größe war schon zu sehen, dass es sich um umfangreichere Kalender handelt.

Bei Sandra Olf vom Kirchenvorstand in Groß-Rohrheim stapelten sich die Kalender turmhoch im Gästezimmer. Sie habe zudem sehr viele Geldspenden auch aus ihrem überregionalen Netzwerk erhalten, mit denen sie einen Teil der Adventskalender eingekauft habe. Sie sei sehr überwältigt gewesen, mit wie viel Liebe die Adventskalender gespendet worden seien, erzählt Sandra Olf beim Einladen der Kalender in das Tafelauto.

Ein Adventskalender war sogar selbst gebastelt. Sehr viele Kalender seien weihnachtlich verpackt gewesen, so dass der Kirchvorstand entschieden habe, auch alle anderen Adventskalender mit weihnachtlichem Geschenkpapier zu umhüllen. Hierfür haben sich sieben freiwillige Helfer gefunden, die etwa 100 Kalender verpackt haben.

Uwe Hartmann und Thomas Graumann brachten in ihrem Tafel-Transporter auch jede Menge Stapelkisten mit, um die 202 Päckchen mitnehmen zu können. Die Spender hatten sie entsprechend gekennzeichnet, ob sie für Jungen oder Mädchen gedacht sind. Außerdem richteten sie sich an sechs unterschiedliche Altersgruppen – vom Kleinkind bis zum Jugendlichen. Die Aktiven der Tafel und der Gemeinde bedankten sich noch einmal bei allen Spendern. Die Aktion sei in diesen schwierigen Zeiten für alle ein Lichtblick, betonte Ute Weber-Schäfer. Vor allem das Engagement von Sandra Olf sei bemerkenswert. Ohne ihre Initiative sei dieser Erfolg nicht denkbar. mibu