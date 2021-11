Streit um zwei Bauhof-Mitarbeiter

Groß-Rohrheim. BfGR und SPD haben sich in Groß-Rohrheim für die Verlängerung der Verträge zweier Mitarbeiter für den Bauhof ausgesprochen – überraschenderweise für den Antrag der CDU und gegen den Verwaltungsvorschlag. Dabei übernehme das Job-Center für zwei weitere Jahre die Gehälter, weil es sich um die Integration und Unterstützung von Langzeitarbeitslosen handelt.

Bürgermeister Rainer Bersch begründete den Gemeindevertretern seine Vorbehalte: „Beide Personen haben keinen Führerschein. Sie müssen immer abgeholt und beaufsichtigt werden. Bei der zweiten Person gibt es dauerhaft gesundheitliche Probleme. Ihr könnt das ja mal einen Tag lang auf dem Bauhof beobachten.“ Mehr dürfe er nicht sagen. Es sei aber letztlich keine wirkliche Entlastung für den Bauhof, so Bersch. Das sah jedoch lediglich die LiGR so – die große Mehrheit im Parlament stimmte für die Vertragsverlängerung. „Vielleicht kann man ja die eine Person gegen jemand anderen austauschen“, schlug Svenja Banasiuk (BfGR) vor.

Festplatz-Umgestaltung: Gegen die Stimmen der CDU gab es ein klares Ja zum BfGR-Antrag bezüglich der Kostenermittlung zur Umgestaltung des Festplatzes zwischen Sportplatz und Kita. Die Verwaltung soll in Erfahrung bringen, wie teuer die Anlage von Büschen, das Verlegen von Rasengittersteinen und die Verwendung von Aushubmaterial bei der Neugestaltung des Winterrasenplatzes wird. Unter anderem wünschen sich die Kommunalpolitiker an der Stelle einen Bike-Park für Jugendliche. Dafür gab es mehrheitliche Zustimmung, nur die Christdemokraten votierten dagegen. „Der Festplatz ist hierfür ungeeignet“, fand Kurt Kautzmann.

Plakatwände: Keine Mehrheit (zwölf Gegenstimmen) fand sich für den Antrag der BfGR, die für Wahlwerbung so genannte Plakatierungswände aufstellen lassen möchte. Damit soll das Wahlplakate-Chaos an sämtlichen Laternenpfählen enden. „Wo wären denn die Stellplätze dafür und wie groß sollen diese Wände sein?“, fragte Jens Frahry (SPD) skeptisch. Und Matthias Dobry (CDU) sagte: „Wer bekommt denn den besten Platz auf der Plakatwand?“ Bürgermeister Bersch meinte kritisch: „Ich habe von der BfGR noch nie einen so schlecht vorbereiteten Antrag gehört.“

Landschaftspflegeverband: Ein einstimmiges Votum gab es für die Gründung des Landschaftspflegeverbands und den Beitritt der Gemeinde.

Blühstreifen: Dem BfGR-Antrag zur Einrichtung eines Blühstreifens entlang der alten B 44 nach Biblis schloss sich lediglich die SPD an. Das reichte aber für eine Mehrheit. „Das ist für den Bauhof nur Mehrarbeit“, sagte der Bürgermeister. „Der Weg ist doch schon begrünt“, kritisierte Dobry von der CDU. Die restlichen 43 000 Euro aus dem Investitionszuschuss werden in die Planungen zur Allee verschoben. „Sonst verfallen sie am Ende des Jahres“, erklärte Bersch. Das Parlament gab grünes Licht.