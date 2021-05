Stillstand in Sachen Bewegung

Groß-Rohrheim. Das Dauerthema Winterrasenplatz stand in der gemeinsamen Sitzung von Sport- und Kultur- sowie Haupt- und Finanzausschuss Groß-Rohrheim auf der Tagesordnung. In der letzten Gemeindevertretersitzung vor der Kommunalwahl war wieder einmal kein Beschluss gefasst worden. Nun – in neuer Besetzung – versuchten die Mitglieder der Gremien, die Kuh vom Eis zu bekommen.

Finanziert werden soll das Projekt mithilfe des Investitionszuschusses, den das Land Hessen bereitstellt. Weitere Zuschüsse sind nicht zu erwarten: Sowohl von der Dietmar-Hopp-Stiftung als auch vom Sportkreis Bergstraße habe es Absage gegeben, berichtet die Verwaltung. Lediglich vom Sportbund Hessen stehe die Antwort noch aus. Dabei stehen unterschiedliche Summen bezüglich der Kosten im Raum, die sich zwischen 280 000 und 360 000 Euro bewegen – einmal netto, einmal brutto, dann wieder mit Mähroboter oder auch mit Planungskosten.

Neustart nach der Wahl In gemeinsamer Sitzung in der Groß-Rohrheimer Bürgerhalle haben sich der Sport- und Kulturausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss konstituiert. Das geschah kurz und knapp in offener Abstimmung. Erneut gewählt wurde Svenja Bansiuk (BfGR) als Vorsitzende des Sport- und Kulturausschusses. Ihr Stellvertreter ist Steffen Heß (SPD). Schriftführer sind Silke Baumann, Steffen Linert und Klaus Menger. Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschuss ist Walter Öhlenschläger (BfGR), sein Stellvertreter Horst Menger (SPD). Hier heißen die Schriftführer: Klaus Menger und Steffen Linert. mibu

Walter Öhlenschläger (BfGR) schlug vor, 333 000 Euro plus 20 000 Euro für einen eigenen Mähroboter in den Haushalt einzustellen. Lediglich ein Zehntel der gesamten Summe muss die Gemeinde zahlen – der Rest wird über die Fördermittel finanziert. Das Geld müsse noch in diesem Jahr beantragt werden, wie Kämmerer Gerhard Henning anfügte. Mit insgesamt drei Jastimmen bei sieben Enthaltungen gaben beide Fachausschüsse eine Empfehlung für den Vorschlag, 360 000 Euro in den Haushalt einzustellen.

70 000 Euro im Haushalt

Hin und her ging es schließlich auch beim Thema Bewegungsparcours – ebenfalls eine fast unendliche Geschichte. Eigentlich sollte nur über die Höhe der in den Haushalt einzustellenden Summe (auch hier gibt es 90 Prozent Fördergelder) geredet werden – und dann möglicherweise über die Anzahl der zu installierenden Sportgeräte. Dennoch wurde wieder über den Laufparcours und die Aufstellflächen gesprochen. Auch hier ging es zu wie auf einem Bazar: Sollten 30 000 Euro, 60 000 Euro, 75 000 Euro oder 110 000 Euro festgelegt werde? Erneut kam die Frage nach Schutz vor Vandalismus sowie die Art beziehungsweise Qualität der Geräte auf. Und auch, wie hoch der Anteil der Gerätekosten im Gesamtbetrag sein soll. Andere warfen ein, man sollte doch das Gesamtpaket in Höhe von 110 000 Euro betrachten. Dann hieß es wieder, es sollten so viele Sportgeräte aufgestellt werden, wie man Geld zur Verfügung habe.

Schließlich einigten sich beide Ausschüsse auf die Empfehlung, 70 000 Euro in den Haushalt einzustellen. mibu