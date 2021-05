St. Theresia wird 25 Jahre alt

Groß-Rohrheim. Die Augen von Waldtraud Olf und Wendelin Schneider strahlen, wenn sie sich heute in der katholischen Kirche St. Theresia vom Kinde Jesu in Groß-Rohrheim umblicken. Der Kirchenbau wird in in diesem Jahr 25 Jahre alt. Eigentlich hätte die Kirchweihe jetzt gefeiert werden sollen.

Olf und Schneider, vor 25 Jahren im Verwaltungsrat tätig, waren von Anfang an dabei. „Wir haben mit den Gremien hier alles mit ausgesucht und geplant. Viel Herzblut steckt von uns und vielen weiteren Gemeindemitgliedern in dieser Kirche“, so die beiden.

Es sei ein langer Weg gewesen von der Notunterkunftskirche über eine Wellblechkapelle bis hin zum heutigen Gotteshaus, welches am 27. April 1996 geweiht wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg besuchten die Katholiken zuerst Gottesdienste außerhalb. Ab 1958 konnte im Ort zur Heiligen Messe in Notunterkünften wie in der alten Schule geladen werden. „Da räumten wir für den Gottesdienst alles ein und später wieder weg. Außerdem musste ein Pater aus Bensheim mit dem Auto geholt werden“, erzählt Wendelin Schneider.

Ein räumlich beschränktes, doch menschlich sehr herzliches katholisches Gemeindeleben entwickelte sich. 1966 wurde die Notkapelle aus Wellblech eingeweiht. An gleicher Stelle befindet sich dort heute das Pfarrzentrum, daneben die neue Kirche.

Wegweisend sei der Einsatz von Pfarrer Lambert Thalhauser für die Groß-Rohrheimer Gemeinde gewesen, die immer mehr aufblühte. Ab Mitte der 1980er Jahre reifte der Gedanke, eine eigene Kirche zu bauen. 1987 stellte der Pfarrgemeinderat mit Pfarrer Thalhauser beim Bischöflichen Ordinariat einen offiziellen Antrag zum Neubau einer katholischen Kirche mit Pfarrzentrum. Dieser wurde genehmigt. Doch es dauerte noch gut fünf Jahre, bis alle baurechtlichen, finanziellen und planerischen Fragen geklärt waren.

Schon früh begannen die Christen Geld für einen möglichen Kirchenbau zurückzulegen, füllten die Kasse durch Aktivitäten und Spenden. Später wurde zudem ein Förderkreis gegründet „Uns war es immer wichtig, schuldenfrei zu bauen“, so Waldtraud Olf. Dies gelang auch durch viel Eigenleistungen der Gemeindemitglieder. Die Baukosten betrugen etwa 4 Millionen D-Mark. Davon waren 25 000 D-Mark Eigenanteil der Gemeinde.

Am Pfingstsonntag, 23. Mai 1994 fand der letzte Gottesdienst in der Notkapelle statt, ein wehmütiger Abschied nach 28 Jahren. „Leider war es auch der letzte Gottesdienst von Pfarrer Thalhauser, der kurz danach verstarb“, bedauert Schneider.

Überbrückend übernahmen Pfarrer Muth aus Biblis und Pater Amadeus die seelsorgerische Betreuung, die ab November 1994 von Pfarrer Olaf Schneider weitergeführt wurde. Mit dem Abriss der alten Kapelle im Juni 1994 liefen die Bauarbeiten an. Im Oktober war schon die Grundsteinlegung und im November das Richtfest. „Alles war gut geplant, auch dank des Architekten Heinz Kowald, sodass der Bau insgesamt nach zwei Jahren fertig gestellt war“, erklärt Olf.

Während dieser Zeit konnten die Katholiken die Kirche der evangelischen Kirchengemeinde nutzen. Später, als deren Kirche saniert wurde, waren diese Gäste in der katholischen Kirche.

„Wir waren damals von den Gremien in allem involviert und hatten eine ganz tolle Zusammenarbeit, sehr harmonisch“, erinnert sich Olf. „Wir fuhren umher, schauten uns Materialien oder Einrichtungen von anderen Kirchen an. Wir entschieden hier über alles, von den Lampen über den Altar bis hin zu den Stühlen“, berichtet Schneider. Treibende Kräfte seien zudem Karlheinz Feldhinkel und Eduard Panek vom Pfarr- und Verwaltungsrat gewesen.

Aufbruchstimmung

Viele brachten sich aus der Gemeinde mit ein, freudige Aufbruchsstimmung und großes Engagement waren zu spüren. Auch später wurde vieles in Eigenleistung weiter gepflegt und instandgehalten. Viele Erinnerungen stecken in der Kirche und dem Pfarrzentrum, dessen großer Saal, nebst vielfältigen Aktivitäten, ein wichtiger Treffpunkt für die Gemeindemitglieder darstellt. „Ich sehe heute noch den Handwerker vor mir, auf seinem Hocker und mit dem Kofferradio, der alle Klinker in der Kirche und an der Fassade klopfte, insgesamt 55 000 Stück“, sagt Olf.

Ebenso sei die große Kirchweihe im Gedächtnis geblieben, bei der auch Ursula Schmitt, heute Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, als Helferin dabei war. Diese fand durch Bischof Dr. Karl Lehmann am 27. April 1996 statt. „Wie gerne hätten wir das 25. Jubiläum in ebensolchen Rahmen wie damals gefeiert, ein Fest für alle“, meint Schmitt. Corona-bedingt gehe das derzeit nicht. Jedoch sollen die Feierlichkeiten nachgeholt werden.