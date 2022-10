Sprechstunde der PauLa

Groß-Rohrheim. Die Psychosoziale Fachkraft (PauLa) kommt zur Sprechstunde nach Groß-Rohrheim: Christina Adler-Schäfer wird am Dienstag, 1. November, sowie am 6. Dezember im kleinen Sitzungssaal des Rathauses in der Zeit von 9 bis 11 Uhr Fragen beantworten und Interessierte beraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Länger im eigenen Zuhause

Adler-Schäfer berät als PauLa Menschen ab 70 Jahren sowie deren Angehörige präventiv. Menschen, die noch keinen Pflegegrad haben, können sich von der Fachkraft beraten lassen, damit sie möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben können. Die Beratung ist kostenlos, neutral und unabhängig.

„PauLa“ Christina Adler-Schäfer kommt nach Groß-Rohrheim. © Berno Nix

Das Projekt PauLa ist eine Kooperation zwischen dem Land Hessen, dem Kreis Bergstraße sowie den Kommunen aus dem Norie-Gebiet (Netzwerk Ortsnahe Versorgung Ried). Zu erreichen ist Christina Adler-Schäfer generell unter der Telefonnummer 06206/70 15 10 oder per E-Mail an paula-norie@kreis-bergstrasse.de. red