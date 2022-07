Sperrung des Radwegs

Groß-Rohrheim. Ab Montag, 4. Juli, erfolgen im Auftrag von Hessen Mobil Restarbeiten sowie Arbeiten zur Mängelbeseitigung am Rad- und Gehweg im Zuge der Kreisstraße K 41 im Bereich des Trogbauwerkes in Groß-Rohrheim. Für die Durchführung der Bauarbeiten ist eine Sperrung des Rad- und Gehwegs bis voraussichtlich Ende Juli erforderlich. Der Rad- und Fußverkehr wird während der Zeit der Bauarbeiten durch die Unterführung am Bahnhof Groß-Rohrheim umgeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bauarbeiten stehen im Zusammenhang mit der in den vergangenen Monaten durchgeführten Instandsetzung der Fahrbahn des Rad- und Gehwegs. Bei der Abnahme der Bauarbeiten wurden Mängel an der neu aufgebrachten Beschichtung der Fahrbahn des Rad- und Gehwegs festgestellt, die nun durch die Baufirma behoben werden müssen. Die Kosten der Mängelbeseitigung trägt das beauftragte Bauunternehmen. red

Info: Mehr Informationen unter mobil.hessen.de.