Sperrung an K 41 wegen Bauarbeiten

Groß-Rohrheim. Die Bauarbeiten an einem Geh- und Radweg, der mittels eines Trogbauwerkes entlang der Kreisstraße 41 in Groß-Rohrheim unter Gleisen der Bahn hindurchgeführt wird, werden seit Dienstag fortgeführt. Das teilt Bauherr Hessen Mobil mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Arbeiten waren Ende Dezember für eine längere Winterpause unterbrochen worden. In den kommenden vier Wochen werden im Zuge der Maßnahme noch zwei Radwegebrücken instandgesetzt und kleinere Restarbeiten am Trogbauwerk durchgeführt. Hierfür muss der Geh- und Radweg über die beiden Brücken voll gesperrt werden. Eine Umleitung für den Fuß- und Radverkehr wird ausgeschildert.

Die Baumaßnahme ist laut Hessen Mobil nötig geworden, weil die Beschichtung, die auf der Fahrbahn des Geh- und Radweges angebracht wurde, stark abgenutzt war und sich an vielen Stellen ablöste. Die Beschichtung solle daher vollständig erneuert werden, ebenso wie die Fugen. Zudem sollen kleinere Betonausbrüche ausgebessert sowie die Anschlüsse an die Bauwerke in Asphaltbauweise instandgesetzt werden. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 75 000 Euro und werden vom Kreis Bergstraße getragen. red