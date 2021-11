Spendenziel: Päckchen für 297 Kinder

Groß-Rohrheim. Für die Weihnachtsaktion der Tafel in Rimbach sammelt die evangelische Gemeinde Groß-Rohrheim wieder Geschenke, die Ende November den Helferinnen und Helfern der Tafel übergeben, werden. Wir haben die Tafel in Rimbach ausgewählt, da die näheren Einrichtungen bereits anderweitig bedacht sind.

Als Ziel hat Sandra Olf vom Kirchenvorstand vor Augen, allen 297 Kindern, die zurzeit von der Tafel mitversorgt werden, eine kleine Gabe einzupacken. Um die Auswahl etwas einfacher zu machen, liegen vorbereitete Geschenkanhänger mit Alter und Geschlecht der Kinder bereit. Sie können im evangelischen Gemeindebüro von Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr, abgeholt werden. Oder auch bei Familie Olf, Falltorhausstraße 12, montags von 17 bis 19 Uhr, mittwochs von 18 bis 20 Uhr und von donnerstags bis sonntags nach Vereinbarung.

Geschenke besorgen

Wer sich an der Aktion beteiligen will, besorgt ein Geschenk von 20 bis 25 Euro. Das können Spielsachen sein, für ältere Kinder vielleicht etwas Süßes oder für Jugendliche ein Gutschein, verpackt in der Größe eines Schuhkartons und bringt noch den Geschenkanhänger an. Wer keine Möglichkeit hat, selbst ein Geschenk zu kaufen, kann den Betrag im Gemeindebüro oder bei Sandra Olf abgeben.

Die Pakete sollten bis spätestens 26. November im Gemeindebüro oder bei Familie Olf abgegeben werden, damit sie noch rechtzeitig bei den Kindern ankommen. Sandra Olf bedankt sich bereits jetzt für die Unterstützung der beiden Kindertagesstätten, der Grundschule, der Gemeinde und der katholischen Kirchengemeinde Groß-Rohrheim. red

