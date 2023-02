Sortierter Kinderbasar

Groß-Rohrheim. Der nächste sortierte Kinderbasar steht am Sonntag, 12. März, von 14 bis 16 Uhr in der Bürgerhalle Groß-Rohrheim, Jahnstraße 9, an. Zum Verkauf angeboten werden Kinder- und Babybekleidung, sowie Umstandsmode für die Frühlings- und Sommersaison, sonstiger Babybedarf und Spielzeug aller Art.

Interessierte Verkäufer und Helfer melden sich unter der E-Mail-Adresse Basar-Rohrem@gmx.de für eine Verkäufernummer beziehungsweise eine Helferschicht an. Der Helfereinkauf findet am 12. März zwischen 12.30 und 13 Uhr statt. Ab 13.30 Uhr können Schwangere und Einkäufer mit Säuglingen bis sechs Monaten in Ruhe stöbern und einkaufen. Die Nummernvergabe und der Versand der Artikellisten erfolgen bis Dienstag, 7. März, ebenfalls per E-Mail.

Erlös wird wieder gespendet

Die Teilnahmegebühr für Verkäufer beträgt 5 Euro, Helfer verkaufen kostenlos. Es werden nur gut erhaltene und unbeschädigte Waren angenommen. Die einbehaltenen 15 Prozent des Verkaufserlöses werden je zur Hälfte an die kommunale Kita Groß-Rohrheim und den Schulförderverein der Lindenhofschule Groß-Rohrheim gespendet.

Wer sich nach dem erfolgreichen Einkauf mit frischen Waffeln und Kuchen zum Mitnehmen versorgen möchte, ist am Basartag an der Kuchentheke willkommen. Weitere Informationen können unter dem Blogspot https://basarrohrem.blogspot.com abgerufen werden. red