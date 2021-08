Groß-Rohrheim. Die warmen Temperaturen locken Menschen ans Wasser. Doch anders als im vergangenen Jahr ist es diesen Sommer viel ruhiger am Rhein sowie am Kiessee in Groß-Rohrheim, erklärt Bürgermeister Rainer Bersch auf Anfrage der Redaktion. „Der Zaun um das Betriebsgelände von Omlor hält die Leute ab“, sagt er. „Gerade die Auswärtigen, die sonst zum Baden kamen, suchen sich was anderes.“ Vor genau einem Jahr hat das Unternehmen den See umzäunt – wenige Tage nach dem tödlichen Badeunfall eines 17-Jährigen.

Es sei kein Vergleich zu dem Ansturm der vergangenen Jahre an heißen Sommertagen, findet Bersch. Als es vergangenes Wochenende warm war, sei Kuno Hassfurther von der Ordnungsbehörde wieder zum Rhein und See gefahren. „Aber es war so gut wie nichts los dort“, sagt Bersch. Trotzdem werde auch an diesem Wochenende wieder kontrolliert. Am See geschehe dies in Absprache mit dem Sicherheitsdienst, den die Firma Omlor für ihr Betriebsgelände beauftragt hat. Inzwischen sei der Strandbereich auch stark zugewuchert.

Vor einem Jahr hat Omlor einen Zaun rund um den See aufgestellt. © Berno Nix

Den See mit dem Badestrand wieder zu öffnen, wie es die Bürgerinitiative vor Ort fordert, ist laut Bersch noch nicht in Sicht. „Das Gutachten der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hat, warnt eindringlich davor.“ Denn falls doch etwas passiere und jemand zu Schaden komme, hafte die Gemeinde – „allen voran ich als Bürgermeister“, sagt Bersch. In der nächsten Sitzung des Hauptausschusses werde der Autor des Gutachtens, Professor Dr. Carsten Sonnenberg, Rede und Antwort stehen und es noch einmal erläutern. cos